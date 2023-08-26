Чем удивил железнодорожный салон в Петербурге: «Балтиец» в праздничной ливрее, общежитие на колесах и ретро-паровозы

Впервые за свою историю железнодорожный салон проходил в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Все выходные на Балтийском вокзале и в музее железных дорог России проработал Международный железнодорожный салон «PRO//Движение.Экспо». Крупнейшая в нашей и странах СНГ выставка впервые проводилась в Петербурге. Spb.kp.ru посетила салон, узнав новости о подземном «Балтийце» и межстоличной дороге.

ВСЕ ЕЩЕ НОВЕНЬКИЙ

Среди вагонов-лабораторий, московских электричек (вроде известной «Иволги») и железнодорожной рабочей техники глаз находит знакомый вагон. На выставку приехал «Балтиец» в красивой серой «ливрее» - дизайн масштабной наклейки приурочили к 320-летию Петербурга. Этот вагон оказался в составе 16-го по счету поезда «Балтиец», уже в сентябре он выйдет на работу в метро. Не исключено, что праздничный сюртук наденут все вагоны, однако этот гардеробный момент чуть позже решат в самой подземке.

Уже знакомый вагон метро "Балтиец" облачился в праздничную ливрею. Это уже 16-й по счету состав, прибывший в Петербург. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Современные новички пока приживаются к метрополитену, то и дело «Балтийцы» останавливаются на станциях, просят пассажиров на выход и удаляются в тоннель в одиночестве. Главный конструктор проекта Сергей Литвинов разъяснил, в чем тут дело.

- Составы только вводятся в эксплуатацию. Чаще всего неполадки встречаются в цифровых и дверных системах. Первые транслируют неправильную информацию, а у дверей сложная конструкция, повышенные требования к безопасности. Машинист видит на мониторе сигнал о незакрытой двери, хотя дверь закрыта - это датчик ошибся. Однако машинисту уже нельзя вести поезд с неполадкой, поэтому он высаживает пассажиров и едет в депо разбираться, - отметил Литвинов.

Поезда пока работают в щадящем графике, выводятся не на весь день и ночуют в депо, а не на линиях. С сентября на линии будут уже все составы, их будут полноценно эксплуатировать.

По словам специалиста, концу этого года подземный «балтийский флот» будет насчитывать уже 18 составов, а до конца 2025-го на красную линию поставят 36 составов.

До 2030 года поставка "Балтийцев" ожидается на синюю и фиолетовые ветки метро. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В 2026 году наступит очередь синей ветки: до 2028-го включительно туда привезут около 70 шестивагонных составов. А вот в 2029-2030 годах дело дойдет до фиолетовой ветки: там прибавится 20 новеньких восьмивагонных составов. Цвет поездов будет соответствовать цвету каждой линии. Всего в Петербург поставят порядка 950 вагонов.

МЕЖСТОЛИЧНЫЕ ПОЕЗДА

Проект высокоскоростной железнодорожной магистрали между Петербургом и Москвой сейчас у всех на слуху. Шутка ли: обещают поезд, который домчит за два с небольшим часа из города в город.

В 2027 году компания «Синара - Транспортные машины» планирует явить столицам прототип того самого поезда, который будет летать между городами со скоростью до 400 км/ч и отправить его на первые испытания.

Для производства скоростных поездов для ВСМ собираются возводить отдельный завод в Московской области. Сами поезда впервые представят в 2027 году. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- У нас уже есть совместный проект с РЖД, там сейчас формируют техническое задание для поезда. И мы начнем его разрабатывать, - уточнили Spb.kp.ru в пресс-службе компании. - Надеемся получить задание до конца этого года.

Как заметили в «Синаре», испытания новейшего поезда будут близки к технологиям отрасли авиастроения. Скорость, на которую замахивается проект, уже переходит грани железнодорожной сферы. Специально для скоростного поезда в Московской области присматривают производственную площадку - завод будет делать исключительно поезда для ВСМ и проводить для них сервисное обслуживание. Предприятие построят с нуля.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Не только для пассажиров

Работает на путях между Петербургом и другими крупными городами еще и такой поезд, как мобильный диагностический комплекс 61-4440. Окраска у вагонов традиционная, серо-красная, а вот внутри не плацкарта и не купе, а целое общежитие на колесах! Тут тебе и широкая кухня с посудомойкой и микроволновкой, и душевая кабина со стиральной машинкой, и комфортные жилые купе на двоих.

В мобильном диагностическом комплексе, похожим на обычный вагон снаружи, прячутся компьютеры, жилые купе и даже кухня. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Этот трудяга выезжает на 15-дневные вахты, чтобы мониторить состояние путей на том или ином маршруте. На выставку приехала самая последняя модель комплекса, но ее предшественники уже вовсю работают на таких маршрутах, как Петербург - Москва, Петербург - Мурманск и других направлениях.

- Умная система ищет дефекты в рельсах: превышенную ширину зазоров, накладки, отсутствие болтов. Подмечает их и подчеркивает на экране, после чего передает в единую систему управления инфраструктурой. А мастера и бригадиры получают задание исправить дефект, - объяснил принцип работы Александр Третьяков, сотрудник АО «Радиоавионика», разрабатывающей эти умные системы.

Весь маршрут фиксируется еще и камерами, так что в финальной точке специалисты получают непрерывную длиннющую картинку с рельсами и шпалами, а также всеми дефектами на них.

Старейший локомотив XIX века серии "Мягкий знак" восстановили до рабочего состояния. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В ПУТЬ ИДУТ ОДНИ СТАРИКИ

Эффектной частью салона стала динамическая выставка ретро-поездов. Старинные паровозы, которые бодро пыхтели и гудели, проехались перед зрителями под собственные биографии. Уникальные исторические машины восстановили до рабочего состояния.

Гостям впервые показали действующий локомотив родом из XIX века - паровоз серии «мягкий знак». Компактный, он мог передвигаться по витиеватым путям. Маленький работяга служил людям вплоть до 1970 года. Еще одним редким экспонатом стала «Овечка», поезд серии ОВ - главный локомотив стратегического резерва страны в ХХ веке. Этот паровоз мог работать почти на любом топливе - сланце, дровах, мазуте, даже промасленной шерсти. Некапризный и простой в ремонте.

На динамической выставке представили около десятка старинных поездов. Все в рабочем состоянии! Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Всего на динамической выставке представили около двух десятков поездов: от самых старых до современных.