50 электропоездов произведут к 2032 году для ВСМ между Петербургом и Москвой

50 электропоездов для высокоскоростной магистрали между Москвой и Петербургом построят к 2032 году. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

50 высокоскоростных электропоездов для высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Петербургом и Москвой планируют произвести с 2028 по 2032 годы. Об этом рассказал заместитель гендиректора «Синара-транспортные машины» Антон Зубихин во время международного железнодорожного салона техники и технологий «PRO//Движение.Экспо», который проходит в Северной столице.

- В соответствии с параметрами проекта с целью запуска с 2028 года по 2032 год должны быть поставлены 50 электропоездов, состоящие из восьми вагонов. Но объем этой партии может быть до 75 поездов. Это только на ВСМ «Москва - Петербург» 50 поездов, - отметил Зубихин.

По его словам, в целом потребность в электропоездах большая. Но сейчас обсуждается поставка только на ВСМ, так как для нее уже разработали проектную документацию. Также Зубихин добавил, что производить поезда будут в Москве. Завод для этих целей начнут строить в 2024 году.

Отметим, что строительство ВСМ планируют завершить в 2028 году. Доехать из одной столицы в другую можно будет за 2 часа 15 минут.