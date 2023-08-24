Высокоскоростную магистраль между Петербургом и Москвой достроят в 2028 году

Строительство ВСМ между Петербургом и Москвой завершат в 2028 году. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) «Москва-Петербург» планируют завершить в 2028 году, и тогда же запустить движение поездов по ней. Об этом журналистам рассказал замглавы Минтранса РФ Валентин Иванов в ходе международного железнодорожного салона техники и технологий «PRO//Движение.Экспо», который проходит в Петербурге.

- Мы ориентируемся на завершение строительства и пуск движения поездов на 2028 год, - сказал Валентин Иванов.

Замглавы Минтранса отметил, что на строительство ВСМ потратят 1,7 трлн рублей. Но в ближайшее время стоимость будут актуализировать, так как изменилась ключевая ставка.

Отметим, что в 2020 году назывались другие сроки запуска ВСМ. Тогда говорилось, что поезда по ней смогут ездить уже в 2026 году. Однако два года спустя в Смольном заявили, что магистраль могут достроить в 2027 году.

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