Больше парковок, порог по возрасту и страховка: Депутаты ЗакСа Петербурга обсудят новые правила для электросамокатов

В Петербурге не собираются полностью запрещать электросамокаты. Фото: Олег ЗОЛОТО

Жители Петербурга разделились на два лагеря: одни активно пользуются электросамокатами, а другие ими недовольны. Чаще всего проблемы касаются того, что молодые люди гоняют по тротуарам и бросают транспорт, где вздумается. Чтобы конфликт между самокатчиками и пешеходами не накалялся, депутаты Законодательного Собрания продумывают новые правила. Но любителям данного средства индивидуальной мобильности (СИМ) переживать не стоит - полностью запрещать электросамокаты в Северной столице не собираются. Об этом в своем Telegram-канале рассказал председатель ЗакСа Александр Бельский.

- Конечно, можно поступить как в Париже и в принципе запретить электросамокаты. Но, на мой взгляд, это радикальная мера. Мы видим, насколько СИМ востребованы, поэтому задача властей здесь - не отнимать, а повысить комфорт и безопасность

Отметим, что в столице Франции с 1 сентября заработает запрет на электросамокаты. Таким образом, с начала осени Париж станет первой европейской столицей, где такое средство передвижения будет нельзя взять в аренду. Власти приняли такое решение на основании референдума, где почти 90 процентов парижан проголосовали за введение запрета.

Но вернемся к Петербургу. Сейчас в Северной столице для электросамокатов действуют ограничения по скорости, а на части улиц на кикшеринговых самокатах кататься запрещено. Например, такое ограничение действует с 15 августа в восьми туристических локациях Кронштадта, в парке «Дубки» и Петергофе. А на 90 улицах в центре Петербурга ввели ограничение на скорость до 15 километров в час для самокатчиков.

Но, по всей видимости, данных мер недостаточно. Поэтому депутаты ЗакСа рассматривают введение дополнительных правил. В частности, предлагается сделать страховку и ограничение по возрасту для самокатчиков.

- Большой блок касается организации парковок. К рассмотрению готовится законопроект о создании организованной стоянки для арендованных самокатов, гироскутеров, моноколес. Предлагается закрепить список мест, где можно будет оставлять СИМ, так как самокаты не должны произвольно валяться по всему городу и мешать проходу, - отметил Александр Бельский.

Новые правила только обсуждаются. Когда их введут, и как это отразится на жизни петербуржцев, пока не ясно. Но есть надежда, что это поможет достичь компромисса между самокатчиками и пешеходами.

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