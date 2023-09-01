Школьный альбом политиков: Путин поучал хулиганов, Медведев был авторитетом, а Чубайса никто не любил

Классный руководитель президента России все еще держит связь с любимым учеником. Фото: Алексей НИКОЛЬСКИЙ/ТАСС

Сегодня за школьные парты по всей стране вновь сядут миллионы детей. Одни из них уже точно решили, что станут айтишниками, другие – врачами или пилотами, а третьи не сомневаются, что будут политиками. Но вот интересно, когда нынешние первые лица России учились, кем хотели вырасти? Об этом «КП» узнала у их одноклассников.

«Путин вел политуроки»

Владимир Путин в школьные годы. Фото: Кремль

Владимир Путин учился в Ленинграде в двух школах. Первые восемь лет - в обычной общеобразовательной школе №193, после чего перевелся в учебное заведение № 281 при Технологическом институте с углубленным изучением химии. И уже тогда будущий президент России вел у одноклассников политзанятия!

- У Путина это хорошо получалось, - призналась «КП» одноклассница главы государства Светлана Потапчук. – Я и сейчас, когда его слушаю, тоже вижу, как он очень доступно для всего народа говорит - и это все со школы! К слову, негласно мы уже тогда знали, что он хочет стать разведчиком. Для этого нужно было хорошо учиться, заниматься иностранным языком и иметь отличную спортивную форму.

И с физической подготовкой у будущего президента в школе никогда не было проблем. Спорту он уделял не меньше внимания, чем гуманитарным или точным наукам.

- Володя особенно хорошо освоил в старших классах самбо, - вспоминает еще один одноклассник Путина в разговоре с «КП». - И это помогало нам всем: в его присутствии никто никогда даже не думал обижать девочек и слабых. Наш одноклассник Николай Алехов вспоминал, как однажды к ним в автобусе пристали какие-то пьяные верзилы и вытолкнули на улицу для выяснений отношений. Дальше Коля и собравшиеся наблюдали, как те самые верзилы падали в снежные сугробы от маленького парнишки Володи Путина.

Фрагмент школьного альбома президента (на фото - в углу справа). Фото: Кремль

Владимир Путин в школе никого из своих не давал в обиду. Защищал он и любимую учительницу - классного руководителя Веру Гуревич.

- Володя не стеснялся задавать вопросы, слушал ответы на них до конца, если чего-то не понимал, то опять спрашивал, - вспоминает Вера Гуревич. – Главное – он обладал острым умом, очень хорошей памятью. Уже на первых уроках по изучению языка проявил удивительные способности.

Как признаются одноклассники президента, в школе Владимир Путин любил историю и литературу. И теперь в своих выступлениях глава государства часто использует полученные им знания.

«Медведев был авторитетом»

В юности Дмитрий Медведев носил усы и пышную шевелюру. Фото: личный архив политика

Дмитрий Медведев после школы также не сильно поменял свой стиль. Политик учился в ленинградской школе № 305. Как рассказали «КП» учителя бывшего президента России, на уроках он был образцово-показательным ребенком. У Дмитрия Анатольевича всегда был безупречный вид, например – выглаженный пионерский галстук.

- Среди своих одноклассников Дмитрий Медведев был лидером, - призналась «КП» учитель математики Ирина Григоровская. – И в учебе был лидером, и в личных делах. Ребята к нему прислушивались и уважали.

В школе Медведев учился на четверки и пятерки. Как вспоминают одноклассники, особенно увлекала его литература и химия.

- Химия для Дмитрия Анатольевича была любимым предметом еще и потому, что его отец трудился в Технологическом институте. Еще до химии при этом любил смешивать разные вещества, - делится Ирина Григоровская. – Однако, как бы там ни было, он сразу хотел поступать на юридический факультет, поэтому больше внимания уделял английскому языку, истории и обществоведению.

В школе Дмитрий Медведев обожал музыку. Как признаются одноклассники, любил Scorpions, Led Zeppelin, AC/DC и Nirvana. Что же касается отечественных групп, то будущий президент слушал «Песняров». При этом, как и Путин, Медведев любил спорт, в частности - греблю на байдарках.

Что же касается заявлений, то Дмитрий Медведев никогда «не отсиживался в уголочке». Поэтому педагогов сейчас не удивляют жесткие посты политика. При этом в школе у Дмитрия Анатольевича было много поклонниц. Но любил он только одну – будущую жену Светлану.

- Еще в школе они были очень дружны, его видели только с ней. Отношения у них начались в старших классах, - признаются учителя политика.

«Командный голос Матвиенко»

Валентина Матвиенко была старостой класса и строила хулиганов. Фото: кадр из документального фильма «Валентина» (2019 год, «Россия 1»)

Детство нынешнего председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, кажется, предопределило ее судьбу. Она закончила восемь классов школы №19 в Черкассах на Украине и уже тогда показывала лидерские качества.

- Школа у нас была небольшая, но в самом классе детей набилось чуть ли не больше 35 человек, - вспоминает одноклассница Валентины Матвиенко Людмила Любченко. – Валя очень хорошо училась и была старостой. Оценки – одни пятерки. Вообще все: и математика, и география, и история, и физкультура, и русский, и украинский языки. Несмотря на отличную учебу, ее не называли зазнайкой. Наоборот, подчеркивают одноклассники, уважали и гордились, что у них такая умная и справедливая староста.

- Иногда мальчишки могли обозвать ее «Тютей» (из-за девичьей фамилии Тютина. – Прим.ред.), но она не обижалась! В итоге ее все равно все слушали, даже двоечники. Потому что уже тогда она была очень сильным оратором. Ребята заслушивались на ее выступлениях. Не каждый так может в детстве.

В Черкассах Валентина Ивановна жила с мамой и тремя сестрами. Ее отец погиб на войне, поэтому будни давались тяжело.

- Они жили в квартире на Можайской улице. Бедные были, как и все мы. Ее мама шила костюмы для местного театра. Наверное, не больше 60 рублей получала, - продолжает давняя приятельница Валентины Матвиенко. – Так что Валя одевалась скромно. Но запомнилась ее толстая коса длиной до пояса. Первой красавицей в школе она не была, но брала свое командирским голосом. Почти все преклонялись перед ней, как перед старостой.

После выпускного одноклассники Валентины Ивановны гадали, где она и кем стала. Пока через много лет не наткнулись на газеты и сюжеты на телевидении, где увидели свою Валю.

- Она как уехала в Ленинград, больше мы с ней не виделись. Первая новость была про то, что она стала первым секретарем студенческого комсомола в своем медицинском институте. Но никто не удивлялся таким успехам Вали, - признается Людмила Любченко. – Ведь она была и тут, в Черкассах, точно такая же. Всегда в первых рядах.

«Мишустин писал стихи»

Михаил Мишустин в школе был поэтом и умело слагал стихи. Фото: личный архив политика

А вот Михаил Мишустин учился в школе № 7 города Лобня в Подмосковье. Будущий политик в то время писал музыку и даже стихи. Тексты были о дружбе, любви и мечтах. Так теперь вспоминают о своем ученике педагоги премьер-министра. К слову, даже после выпуска учитель по литературе просила Михаила Мишустина помочь ей с написанием стихов для выпускников. И он никогда ей не отказывал.

- Единственная «четверка» в его аттестате была по химии, – вспоминала как-то учитель химии Михаила Мишустина Светлана Найшева в разговоре с «КП». - Он очень умный! Но мне хотелось, чтобы Миша раскрылся и на моем предмете также, как на других. До сих пор помню, как он отвечал у доски. Тема была диполи (система, служащая для приближенного описания поля, создаваемого более сложными системами зарядов, - примеч.Авт.), они овалами изображаются на схемах. И он говорил: «Если один огурчик встретится с другим, то произойдет химическая реакция». Такой вот юморист.

К слову, Михаил Мишустин до сих пор не забывает своих педагогов и помогает школе.

Собянин благоустроил поселок

Сергей Собянин со школы проявлял себя как грамотный руководитель. Фото: sobyanin.ru

Будущий мэр «лучшего города Земли» Сергей Собянин начинал со скромной школы в маленьком поселке Березово в Ханты-мансийском автономном округе. Туда в свое время сослали его деда и маму, когда ей было 12 лет. По воспоминаниям Собянина, за время учебы он никогда не скучал, так как всегда было, чем заняться.

- Школа запомнилась прекрасной учительницей русского языка и литературы, бесконечными спортивными секциями – от лыж и бокса до шахмат, сибирскими реками и охотой. А также -первой любовью, - признавался Сергей Собянин на своем официальном сайте.

Учителя хорошо отзывались об ученике: «Сережа умный и рослый». «Четверки» и «пятерки» получал без особого труда. Друзья прозвали его Пескарем, потому что тот был тихим и аккуратным парнем. Хотя, судя по фото из юности, Сергей Семенович не стеснялся погонять по селу на мотоцикле. А в старших классах будущий мэр столицы стал комсоргом – руководил небольшой комсомольской группой в школе. Должность ответственная - разгильдяев на нее не брали. Юный начальник сразу начал творить добрые дела – благоустроил улицы. Не плиткой, конечно, но всем понравилось:

- От дома до школы пешком 40 минут. И со временем дощечки на деревянных тротуарах прогнили. Удовольствий от ходьбы было мало. Не помню, какие слова я говорил при этом, но вряд ли они были из словаря Ожегова. Летом я с другом нанялся ремонтировать тротуары. Мы целый месяц колотили новые дощатые тротуары. Когда после этого я ходил по новеньким чистым доскам среди непролазной березовской грязи, то, наверное, испытывал гордость.

А в это время

«Чубайс не был общительным»

А вот еще один политик - Анатолий Чубайс, учившийся в школе № 188 Ленинграда, хороших воспоминаний о себе не оставил.

- Скажем так, он не был коммуникабельным, держался сам по себе, - призналась «КП» одна из одноклассниц Чубайса. – Мы не помним, чтобы у него было душевное общение с ребятами из класса. Некоторые вместе в футбол гоняли, покурить бегали, а вот у него такого не было. Но учился он все же хорошо – математика была на высшем уровне. Но тихий был. И, видите, не зря говорят, что в тихом омуте черти водятся.

Сейчас со своим классом Чубайс не общается.

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