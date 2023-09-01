Как оплатить поминутную парковку в Петербурге с 1 сентября 2023 года

Поминутная оплата заработала со второго часа, первый по-прежнему придется оплачивать целиком. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 1 сентября в платных парковочных зонах заработала поминутная оплата машиноместа. Правда, только со второго часа - первый необходимо оплачивать полностью. Власти рассчитали ценник минуты для каждой категории транспортных средств, оставленных за синей линией разметки. И, как всегда, есть нюансы. Давайте разбираться.

ПЛАТИ И УЕЗЖАЙ

Час парковки в платной зоне стоит 39 рублей для мотоциклов, 100 рублей для легковушек и 198 рублей для крупных машин. За первые 60 минут остановки нужно оплатить полную стоимость, а дальше, со второго часа, начинается самое интересное - возврат денег за минуты. Отстояли только 20 минут из второго часа? Значит, полагается вернуть сумму за оставшиеся 40 минут. Отстояли лишь 7 минут? Возвращаем деньги за 53 минуты. И так далее.

Власти уже рассчитали ценник минуты для каждой категории транспортных средств: мопедам и мотоциклам она обойдется в 0,65 рубля, легковым машинам – в 1,67 рубля, остальным автомобилям – в 3,30 рубля. Вот он, парковочный прогресс! Заплатил всего 16 с хвостиком рублей за десять минут на стоянке, да поезжай дальше.

- При оплате через приложение или СМС, если стоянка продлится меньше по времени, чем оплаченный период, то неиспользованные деньги по завершении парковочной сессии автоматически вернутся на счет в мобильном приложении (если оплата была через приложение) или на виртуальный временный парковочный счет (если оплата была по СМС), - объяснили в комитете по транспорту.

В парковочном приложении водитель может завершить сессию, что автоматически остановит отсчет минут на втором часу. На счет водителю вернется сумма за минуты, которые он не достоял. Фото: Олег ЗОЛОТО

В общем, деньги вернутся сами, уезжайте себе спокойно и ждите финансового привета в приложении по парковкам. Как уточнили spb.kp.ru в Комтрансе, на парковочный счет можно положить какую угодно сумму про запас - деньги за неиспользованное время так и будут капать обратно.

За тем, на какой минуте второго часа вы уехали, будет следить дуэт вашего личного кабинета и парконов. В приложении или на сайте водитель нажмет кнопку «Завершить сессию», а паркон, курсирующий по одним и тем же маршрутам каждые 15 минут, проследит, честно ли эта машина уехала в течение разрешенных 10 минут. Если «сессию завершили», но машина все еще стоит, ей прилетит штраф 3000 рублей.

КАК ОПЛАТИТЬ ПОМИНУТКУ

В комтрансе рассказали, что оплата сработает с помощью:

- мобильного приложения «Парковки Санкт-Петербурга»;

- личного кабинета на сайте парковочного пространства Петербурга www.parking.spb.ru;

- СМС на номер 3065 (только для абонентов МТС, Билайн и Мегафон);

- банкоматов, касс и мобильного приложения «Сбербанка»;

- паркоматов.

Spb.kp.ru проверила: на паркоматах теперь действительно можно выбрать час и несколько минут при оформлении места. Еще вчера можно было определиться только с количеством часов.

На паркоматах уже появилась возможность оформления парковки не на часы, а на минуты. Фото: Артем КИЛЬКИН

Я БЕРУ С СОБОЙ В ПОХОД…

Куда сложнее механизм возврата денег с парковочного счета, например, на банковскую карту. Здесь уже придется обратиться в Городской центр управления парковками (ГЦУП) с заявлением на этот возврат. Электронное письмо тут не предусмотрено - придется прийти самостоятельно или отправить бумажки почтой.

Прежде чем двигаться в ГЦУП, придется попотеть. Точнее подготовить пачку документов:

- заявление на возврат денежных средств (документ сформирован центром, нужно будет только распечатать);

- заявление на уменьшение или аннулирование парковочного счета на сумму возврата (тоже документ от центра, только распечатать);

- согласие на обработку персональных данных (тоже документ от центра, только распечатать);

- документы, подтверждающие внесение платы;

- копию документа, удостоверяющего личность;

- доверенность на представителя в свободной форме (если не сможете прийти сами).

Более сложной процедурой оказался возврат денег с парковочного счета на, например, банковскую карту. Тут придется подключить терпение и документы для ГЦУПа. Фото: Артем КИЛЬКИН

Пачку бумаг рассмотрят в ГЦУПе в течение 10 рабочих дней - проверят и сами документы, и сведения, которые в них внесены. Если каких-то данных проверяющим не хватит, то на электронный или почтовый адрес водителя придет невеселое письмо: «Рассмотреть заявление не сможем, и вот по каким причинам». Придется начать квест заново.

Счастливчикам, которые с первого раза угодят проверяющим, оформят возврат средств на карту. Они прилетят в течение пяти рабочих дней.

- Решение об отказе в возврате денежных средств, внесенных в качестве платы, принимается в случае, если плата была внесена способами, не предусмотренными пунктами 5.2.2 и 5.2.3 приложения № 1 к постановлению», - в заключение грозит официальный документ комитета по транспорту, который пока проходит согласование.

Речь о постановлении правительства Петербурга № 1294, а в упомянутых пунктах прописаны способы оплаты парковки посредством СМС или виртуального парковочного счета. Заметьте, паркоматы здесь не фигурируют.

Автоэксперт посчитал поминутку хорошей затеей, но как она будет работать - надо понаблюдать. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

«Возни больше, чем денег»

Дмитрий ПОПОВ, автоэксперт:

- Идея поминутной оплаты хорошая: зачем платить за целый час, если я заехал всего двумя-тремя минутами? Но пока мне неясно, как это будет реализовано, - сам я поминутную оплату пока не опробовал. Посмотрим, как поминутка будет работать и сколько допустит ошибок. Что до возврата средств с парковочного счета… Возни больше, чем денег, которые вернешь. У меня была более перспективная идея по оплате парковки - с помощью Единой карты петербуржца (ЕКП). Если ее счет привязать через Госуслуги к госзнаку автомобиля, то деньги на ЕКП можно рассматривать как эскроу-счет по отношению к оплате парковки. Водитель приезжает в платную зону и просто оставляет автомобиль, а паркон фиксирует машину и открывает оплату первого часа, списывая сумму с эскроу-счета. На втором часу паркон списывает сумму за каждые 15 минут. Принцип действия как у транспондера.

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