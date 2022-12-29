Комитет по транспорту ответил на неудобные вопросы петербуржцев из соцсетей

Частые вопросы о транспортной реформе сместились новыми - о платных парковках. Последний в этом году парковочный "залп" пришелся на Адмиралтейский район. Фото: Олег ЗОЛОТО

Проблемная платная парковка, нерасчищенные от снега машиноместа, неаккуратные водители автобусов… В последнюю неделю года «Комсомольская правда в Петербурге» собрала по соцсетям с десяток различных животрепещущих вопросов от автомобилистов и простых пассажиров. В комитете по транспорту дали на них ответы.

ПРО ПАРКОВКИ

Почему машиноместа в платных зонах не бесплатны на выходных и после пяти вечера?

Потому что транспортные потоки в зоне Единого городского парковочного пространства (ЕГПП) высоки как в будни, так и в выходные, и в праздники, говорят в комитете. Интенсивнее всего трафик в период с 8:00 до 20:00. Цифры взяли не с потолка – замеры проводил городской «Центр транспортного планирования».

- Сокращение времени, за которое взимается плата за стоянку в зоне платного парковочного пространства, или отмена платы за парковку в выходные и праздничные дни в Петербурге загрузит улично-дорожную сеть, что противоречит целям создания платных парковок. В частности, не будет обеспечен минимальный 15% уровень количества свободных мест в зоне ЕГПП, гарантирующий возможность беспрепятственной парковки транспортных средств, - завили в комтрансе.

Чиновники напомнили, что пользоваться платной парковкой в Петербурге выгоднее, чем, например, в Москве. В столице час стоянки для легковушки обходится в сумму до 450 рублей, тогда как у нас – в 100 рублей. Более того, бесплатный период в Москве в три раза короче петербургского – всего 5 минут, а действует платная стоянка круглосуточно.

Жаловаться на заваленные сугробами машиноместа нужно в комитет по благоустройству. Это он отвечает за чистоту дорог и тротуаров. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Почему нам приходится платить за платные места, заваленные сугробами? Можно ли оспорить штраф за парковку рядом с таким сугробом?

Уборка улиц – ответственность комитета по благоустройству, заметили в комтрансе. Ведомства договорились, что в зоне платной парковки снег будут убирать и вывозить в течение 48 часов.

- Во исполнение данного регламента СПб ГКУ «Городской центр управления парковками» сформирован и направлен в Комитет по благоустройству перечень мест в зоне платной парковки, в которых допускается временное складирование снега. Такие места предусмотрены на всех улицах зоны ЕГПП в Адмиралтейском и Центральном районах таким образом, - сказали в комрансе.

За сутки до уборки комблаг направит в центр управления парковками план своих работ, а ГЦУП разошлет водителям push-уведомления (если у них установлено приложение «Парковки Пеербурга» с просьбой не парковать машины по тому или иному адресу. Предупреждения об этом есть и на сайте ГЦУП.

Пожаловаться на сугробы, наваленные на машиноместа, можно дежурным комблага по телефону 8(812) 314-60-13.

- Несвоевременная очистка зоны платной парковки от снега не влияет на законность постановления Правительства Санкт-Петербурга о действии зоны платной парковки, - отметили в транспортном комитете.

Почему парковочные штрафы приходят в течение аж полутора месяцев, если нас обязывают оплачивать платную парковку в течение всего лишь 15 минут?

- Согласно части 1 статьи 4.5 КоАП РФ срок давности вынесения постановления об административном правонарушении составляет два месяца. Однако обычно штрафы приходят в течение двух недель, - ответили в пресс-службе комитета.

Автомобилисты с инвалидностью жалуются - мест для них маловато. В комитете заявляют, что постоянно добавляют места после анализа обращений. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Почему на платных улицах так мало мест для инвалидов (от одного до трех мест на 200-метровую улицу)?

Такая жалоба прозвучала сразу от нескольких автомобилистов, пришедших на встречу с главой комтранса Валентином Енокаевым 16 декабря. «Комсомолку» заверили, что комитет мониторит обращения граждан и уже с 1 ноября добавил места для инвалидов по нескольким адресам. Дополнительные стоянки появились на улице Лабутина, 15, на набережной канала Грибоедова у Казанского моста, решается вопрос с местами у дома №12 по улице Рубиншейна (детского сада №53).

Комитет отчитался: разметку наносят исключительно по ГОСТу, который рассчитывается следующим образом:

- Минимальные размеры одного стояночного места при последовательном размещении автомобилей вдоль края проезжей части или края стояночной площадки должны быть не менее 2,5х7,5 м, (2,5х6,5 м) для легковых и 3,0х11,0 м - для грузовых автомобилей без прицепов, при параллельном размещении автомобилей относительно друг друга - соответственно 2,5х5,0 м и 3,5х8,5 м. Поэтому при обустройстве машиномест в зоне платной парковки на некоторых улицах меняется схема движения, они становятся односторонними, на других стоянка парковка разрешается только по одной стороне в соответствии с нормативами, - объяснили в пресс-службе.

Сейчас по всей зоне ЕГПП, а это 27 250 мест, насчитывается порядка 2,8 тысяч мест для инвалидов и их сопровождающих. Или 10 процентов, что соответствует федеральному закону «О социальной защите инвалидов в РФ».

Кому жаловаться на здоровых водителей, занявших места для инвалидов?

Конечно, в городе предостаточно хитрецов, которые занимают инвалидное место просто потому, что оно оказалось последним свободным на парковке. Если на таком автомобиле нет узнаваемой наклейки с человечком в инвалидном кресле, то нужно обращаться в управление ГИБДД. Водителя должны оштрафовать за нарушение ПДД.

Никаких льгот для выездных мастеров, вынужденных парковаться в платной зоне возле домов своих клиентов, вводить не собираются. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Выездным рабочим (сантехникам, слесарям, компьютерным мастерам и т.д.) приходится платить из своего кармана за парковку у дома клиента. В 15 минут рабочий визит не укладывается, все поездки обходятся дорого, а оплату парковок рабочим никто не компенсирует. Как можно решить такие ситуации?

По факту никак, пожимают плечами в комитете. Разъезжающее на личном или служебном автомобиле физическое или юридическое лицо само решает судьбу собственных расходов.

- Целесообразность использования личного или служебного автотранспорта для поездок с последующей оплатой парковочных сессий (свыше 15 минут), равно как и целесообразность приобретения абонемента, определяется юридическими и физическими лицами самостоятельно, - сказали в пресс-службе.

Припарковаться на особых правах в ЕГПП могут автомобили МЧС, скорой помощи, полиции и льготных категорий граждан – тех, кто получил разрешение на парковку в границах родного района. Всем остальным доступны либо разовые парковки, либо абонементы на день, месяц или год. Поблажек не дадут ни коммерческим фирмам, ни индивидуальным предпринимателям, ни сотрудникам органов муниципальной и государственной власти. Тут уж ничего не попишешь.

ПРО ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ

Почему платные парковки в Адмиралтейском районе ввели до открытия станции метро «Театральная», которая приняла бы на себя значительный поток пассажиров?

«Бесколесные» жители Адмиралтейского тоже нашли повод для возмущений, как только в их районе заработала платная парковка. Как выяснилось с той же встречи с Енокаевым, общественный транспорт теперь переполнен: в салон стали забираться новые пассажиры – автомобилисты, оставляющие машины в одной точке и добирающиеся на работу на автобусе или троллейбусе. Вроде бы все, как по задумке чиновников, однако неудобства для простых пассажиров стали велики: наземка вечно забита.

Вытекающим из этого и стал вопрос про «Театральную», ведь она могла бы легко взять на себя огромный поток местных жителей. На это в комитете по транспорту ответили, что разворачивание платных зон тесно увязано с работой общественного транспорта, поэтому Адмиралтейский район получил свои изменения в ходе транспортной реформы.

- Сегодня в Адмиралтейском районе проходит 31 маршрут наземного транспорта: 22 - автобусных, 6 - троллейбусов и 3 – трамвайных, которые связывают Адмиралтейский с Московским, Фрунзенским и другими районами. В 2022 году «социальный» автобусный транспорт впервые пришёл на такие улицы, как: Шкапина, Розенштейна, Звенигородскую и Подъездной переулок, Митрофаньевское шоссе, действующие автобусные маршруты были усилены почти на 40 единиц, четыре маршрута были продлены, ещё пять - вновь открыты, построено 11 остановочных пунктов. Всего сегодня на линию ежедневно выходят свыше 420 транспортных средств, - отметили в пресс-службе и заверили, что ведомство продолжит усиливать маршруты.

В комтрансе напомнили, что Адмиралтейский район располагает девятью станциями метро.

Когда-нибудь вернется возможность оплатить проезд наличными?

Если перезвон монеток для пассажиров наземки все еще слишком привычен, то оплатить проезд наличкой все еще можно на популярных маршрутах «Горэлекротранса» и «Пассажиравтотранса». Во всем остальном транспорте купюры и монеты твердо ушли в прошлое – оплатить проезд там можно только проездными или банковскими картами. Или же одноразовым билетом с QR-кодом, продающимся в кассах метро и киосках «Организатора перевозок». Вот там снова можно достать кошельки: купить билетик можно в том числе за наличные.

Жалобы на водителей однотипные: или возят небрежно, или останавливаются так далеко от пассажиров, что им приходится делать "шпагат", чтобы залезть в салон. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Почему водители автобусов перестали подъезжать вплотную к тротуару? Это происходит повсеместно, запрыгнуть на такое расстояние не выходит. Приходится наступать в грязь и потом с трудом подниматься на ступеньку.

Водителей, заверили в комитете по транспорту, учат, как правильно останавливаться рядом с пассажирами. Золотой стандарт гласит – не дальше, чем на 40 сантиметров от края посадочной площадки. Пожаловаться на водителей, которые заставляют горожан делать шпагаты или наступать в лужи, можно в «Организатор перевозок» по телефону 576-55-55. Или через форму обращений на официальном сайте «ОП».

- Распространены ситуации, когда водители общественного транспорта не могут вплотную подъехать к краю остановки по объективным причинам. Наиболее частая – наличие припаркованных автомобилей в зоне остановочного пункта, что является нарушением ПДД, - дополнили в комитете.

Водители автобусов разучились водить - резко тормозят, виляют, везут людей как дрова. Откуда их набирают и как оценивают их мастерство вождения?

И снова о профессиональном мастерстве. Им, уверены в комитете, обладают все 9515 водителей, работающих на автобусной маршрутной сети Петербурга. У них на руках – водительские права категории «Д» и долгое обучение за спиной.

- Каждый сотрудник независимо от стажа вождения и работы водителем проходит обязательную трехступенчатую подготовку. Она включает в себя теоретическую и практическую части, а также стажировку на линии - с пассажирами и без них. Продолжительность подготовки может достигать 240 часов. По результатам прохождения всех этапов подготовки каждый водитель сдает обязательный зачет, - говорят в комтрансе.

Перед рейсом водители проходят медосмотр, а в течение дня находятся под «прицелом» кабинных видеокамер. Так ведется контроль на линии, фиксируется движение и скорость автобуса.

На тех водителей, что устраивают из поездки укачивающий аттракцион, можно пожаловаться все в тот же «Организатор перевозок». Нарушителей отправят на переобучение и занесут в «стоп-лист», выйти из которого они смогут только после пересдачи зачета. Чем хуже было нарушение, тем жестче могут распорядиться карьерой водителя – вплоть до увольнения.

Восьмой вагон с поездов фиолетовой ветки метро сняли еще в сентябре. Возвращать пока не планируют. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Когда на 5 линию метро вернут снятый вагон? Его отсутствие особенно чувствуется в часы-пик.

Семивагонные составы поехали по фиолетовой ветке метро с 1 сентября. А все для того, чтобы не перевозить «воздух» и немного сократить интервалы движения в часы пик на загруженных красной и синей ветках.

Вернут ли восьмой вагон на линию, в комитете все же не уточнили. Сейчас восьмивагонные поезда можно застать только на красной ветке. На синей и зеленой насчитывается по шесть вагонов, на оранжевой – по семь вагонов.

Автобусы стали задерживаться, ждать их приходится до 40 или даже 50 минут – в холодное время года это оборачивается простудами. Как можно исправить ситуацию?

Ответ чиновников неизменен: в задержках виноваты непогода, ремонты дорог и ДТП. Однако жалобы людей обрабатывают и при случае штрафуют перевозчиков, отстающих от расписания без весомых причин. Сообщить о долгом отсутствии нужного автобуса на маршруте можно все тому же «Организатору перевозок». Там же подскажут, через сколько минут транспорт наконец подъедет.

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