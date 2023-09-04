«Можете поцарапать паркет»: Девушку на инвалидной коляске не пустили на второй этаж в музей в Петергофе

Девушку не пустили в музей в Петергофе из-за инвалидной коляски. Фото: соцсети

Неприятная история случилась с девушкой-инвалидом, которая вместе с мамой хотела сходить в музей в Петергофе. А дело оказалось в исторической лестнице. Поскольку девушка была на инвалидной коляске, сотрудники музея испугались, что ее колеса могут поцарапать паркет, поэтому не пустили посетителей внутрь. Об этом туристка рассказала у себя в Twitter.

- Перед входом в музей у нас с мамой только спросили, сможем ли мы затащить коляску. Затащить - это значит поднять коляску на задних колесах. Но когда мы подошли к паркетной лестнице нам сказали, что мама должна нести коляску, а я подниматься. Потому что мы можем поцарапать лестницу, - написала девушка.

Негодование подкреплялось еще и тем, что на входе в музей выдают такие же коляски, с такими же колесами. Но их также нельзя поднимать по историческим паркетным лестницам.

- К нам вышла администратор и предложила посмотреть музейный фильм, но мы это делать не стали, - добавила туристка.

Spb.kp.ru решил выяснить у музея, почему же так произошло. Там рассказали, что Большой петергофский дворец пока не оснащен оборудованием для подъема людей в инвалидных колясках на второй этаж. Но пообещали, что в скором времени данная проблема будет решена.

- Музей-заповедник «Петергоф» искренне сожалеет о случившемся инциденте. Безусловно, мы понимаем важность обеспечения доступной среды в музее и работаем в этом направлении. На самом деле девушка попала в дворец, но была только на первом этаже в силу отсутствия подъемников на второй. Мама была готова тащить ее наверх. Но сотрудник музея переживал за безопасность девушки и предложил остаться на первом этаже и посмотреть фильм. Состояние паркета тут не причем. Это был выбор девушки - уйти из музея. Но мы в любом случае сожалеем о случившемся, - добавили в пресс-службе музея.

Кроме того, там отметили, что на официальном сайте музея указано, что для людей с нарушениями функции опорно-двигательного аппарата в Большом петергофском дворце для посещения доступны только первый этаж и специальная комната, где показывают видео-экскурсию по музею.

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