Саркофаг и раку Александра Невского перевезут в лавру до 12 сентября. Фото: пресс-служба Эрмитажа

Серебряную гробницу Александра Невского вместе с деревянным ковчегом – ракой – перевезут из Эрмитажа в лавру имени князя. Как рассказали spb.kp.ru в митрополии, обе стороны надеются успеть до 12 сентября. Дата выбрана не просто так: именно в этот осенний день весь Петербург встретит перенесения мощей святого.

– Мы надеемся и планируем успеть в срок. Александр Невский – фигура невероятно значимая для всех верующих, а особенно для жителей Петербурга, – добавили представители митрополии Северной столицы.

Напомним, эпопея с передачей раки русского князя длится уже несколько месяцев. Ранее РПЦ неоднократно пыталась вернуть себе экспонат весом в 1,5 тонны. Но Минкультуры подписало соответствующий приказ только в мае 2023 года. Причиной длительных споров между музеем и церковью стали условия, в которых хранился бы памятник. Поэтому в течение трех месяцев в лавре устанавливали предписанный Эрмитажем температурно-влажностный режим и витрину, в которых саркофаг проведет целых 49 лет.

Кстати, ранее в Эрмитаже даже хотели пойти на компромисс: создать копию, а потом освятить ее и отдать священнослужителям. Но духовники настояли на обратном.

– Нахождение одновременно шедевра искусства и значимой для православных раки именно в лавре несет огромный смысл в этот момент для страны и всего социального мира, – согласились представители Государственного Эрмитажа.

СПРАВКА «КП»

Мемориальный комплекс гробницы создавался в 18-м веке при императрице Елизавете Петровне. Отделанную серебром раку изготовили еще в петровские времена. Во времена СССР ее передали в Эрмитаж, а мощи – в Казанский собор.