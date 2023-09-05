«Душил, пока в соседней комнате спала ее дочь»: Как и за что в Канаде иранец жестоко убил россиянку

Появились подробности убийства россиянки в Канаде. Фото: СОЦСЕТИ

Все больше новых деталей появляется в истории убийства 43-летней россиянки Марины Наголия в Канаде. Напомним, в конце августа женщина вернулась из отпуска на Кубе, где отдыхала вместе с восьмилетней дочкой и любовником-иранцем по имени Даниил Матин. Однако между парой что-то произошло, и 35-летний ухажер убил возлюбленную. В минувшие выходные в Канаду прилетела мать Марины, актриса из Петербурга Надежда Георгиева, которая узнала от подруг и полиции пугающие подробности трагедии и ее возможные причины.

Еще недавно Марина выставляла в соцсетях счастливые фото с отдыха с дочкой и иранцем. Фото: СОЦСЕТИ

«Она просто не хотела с ним жить»

Как раньше писала spb.kp.ru, Марина была замужем за предпринимателем из Израиля по имени Бени, от которого родила дочь. Но со временем пара рассталась, и тут как тут на глаза эффектной женщине попался обаятельный бармен Даниил. По словам подруг Марины, он покорил ее своей харизмой.

- Даниил хорошо говорил и писал на русском языке. У него в Канаде тоже была родня, а сам он подрабатывал в ресторане. Но не сказать, что их отношения с Мариной были идеальные. Все ее подруги упоминали, что он сильно ревновал ее и не отходил от нее ни на шаг. Например, она постоянно жаловалась, что он проверял ее телефон, - поделилась с редакцией руководитель русскоязычного сообщества мам в Торонто Алиса Фульштинская.

Дочь Марины любила иранца и спокойно играла и гуляла с ним. Фото: СОЦСЕТИ

Канадские СМИ предполагали, что Даниил расправился с любимой спустя несколько дней после возвращения из отпуска. Однако после приезда матери Марины в Канаду, полицейские поделились с ней новой информацией.

- Скорее всего, Даниил ее задушил. В тот же день, когда они прилетели из Кубы в Канаду. А потом поранил себя ножом, чтобы выставить все как самооборону, - вздыхает мать убитой. – Она просто не хотела с ним жить, и он, как Отелло, убил ее.

Марина часто делала эффектные фотосессии. Оказалось, что любовник мог ревновать ее за откровенные снимки. Фото: СОЦСЕТИ

«Девочке вызвали психолога»

Но это не все новости. Оказалось, что маленькая дочь Марины была дома во время убийства.

- Внучка спала, когда Даниил задушил Марину. После этого он взял ее телефон и написал от ее имени Бени, ее бывшему мужу, с просьбой приехать и забрать девочку – якобы она плохо себя чувствует, - сказала Надежда в разговоре с spb.kp.ru. – Ребенок от удивления спросила: «А где мама?». Тот ответил: «Дашенька, она спит» (имя ребенка изменено. - Прим.ред.). Бени удивился, что Марина не вышла проводить дочь. Обычно она всегда прощается с ней. После этого Даниил стал вместо Марины отвечать всем тем, кто настойчиво звонил и писал ей. Но его быстро вычислили, потому что он писал безграмотно. Это всех насторожило. Ведь Марина всегда была пунктуальной, грамотной и аккуратной.

Марина дала дочери прекрасное образование, малышка - полиглот. Фото: СОЦСЕТИ

В итоге полиция приехала в дом и задержала иранца, а тело Марины отправили на экспертизу. Ее телефон они так и не нашли. Ему вменяют умышленное убийство любимой. Но он легко не сдается и уже попросил отпустить его под залог на время следствия. Тем временем дочь Марины все-таки узнала о смерти мамы.

- Слава богу, что девочка находится с отцом. Он оберегает ее и думает только об ее состоянии. Я знаю, что дочь Марины не видела и не слушала, как Даниил ее убивает. И это огромное облечение. Ей вызвали детского психолога, который помог правильно рассказать девочке о смерти мамы, чтобы больше ее не травмировать, - добавила знакомая убитой женщины Алиса Фульштинская.

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