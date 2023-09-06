Открытый гроб, бывший муж в слезах и море цветов: В Канаде простились с россиянкой, убитой любовником-иранцем

В Канаде похоронили россиянку, которую приревновал и убил любовник-иранец.

В Канаде прошла церемония прощания с убитой россиянкой Мариной Наголия. Напомним, в конце августа 43-летняя женщина вернулась домой с отдыха в Кубе с восьмилетней дочкой и новым 35-летним бойфрендом-иранцем по имени Даниил Матин. Что было дальше – загадка. По одной из версий от подруг убитой, любовник приревновал Марину и задушил ее, пока в соседней комнате спала маленькая девочка. Затем он вел переписку от имени жертвы с близкими и друзьями, чтобы отвести подозрения. Далее иранец передал дочь Марины ее отцу-израильтянину, сославшись на болезнь женщины. Но, в конце концов, обман вскрылся, и в дом нагрянула полиция, задержавшая мужчину.

Как ранее рассказывал spb.kp.ru мать убитой россиянки, петербургская актриса Надежда Георгиева, в последние месяцы жизни Марина пыталась порвать с иранцем из-за его пристрастия к наркотикам и слежке за ней, выгоняла его из дома, но тот уговорил дать ему еще один шанс. Сейчас мужчину заключили под стражу и предъявили ему обвинение в умышленном убийстве. Тем временем в Торонто простились ч Мариной и похоронили ее.

На церемонию прощания пришло около сотни человек. Фото: предоставлено "КП"

- Было больше сотни человек, - рассказала spb.kp.ru глава русскоязычного сообщества мам в Торонто Алиса Фульштинская. – Многие хотели приехать, но не смогли из-за сезона отпусков в Канаде. Был бывший муж Марины, весь в слезах. Мама держалась, но, конечно, по ней видно, что эта женщина в трауре, и ее боль не уйдет. Гроб был открытый. Все могли подойти к нему. Службу вел отец Василий, светлый человек и лидер в нашей русскоязычной общине.

Гроб был открытый. Фото: предоставлено "КП"

Гроб с Мариной стоял в самом конце большого зала. Вверху на экране было слайд-шоу из фотографий женщины. На многих из снимков она была со своей любимой дочкой.

- Внучке сказали, что сердечко мамы остановилось, - призналась редакции Надежда Георгиева. – Ее не было на церемонии прощания. Как и родственников иранца. Было много цветов. Мариночка лежала в зеленом костюме.

Приглашение на церемонию прощания. Фото: предоставлено "КП"

По словам матери, полиция не сообщает новые подробности расследования убийства. Разве что уточнили, что все-таки нашли телефон Марины, от которого пытался избавиться иранец.

- Ничего не разглашается, чтобы не навредить следствию, - пояснила spb.kp.ru мать убитой россиянки.

На фотографиях в соцсетях Марина, ее дочь и иранец выглядели счастливой семьей. Фото: предоставлено "КП"

Добавим, что ранее канадские СМИ публиковали новость о том, что иранец пытался договориться с судом о залоге, чтобы его отпустили на время следствия. Что касается дочери Марины, то она останется жить с отцом. Бабушка не будет забирать ее в Петербург.

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