«Городу потребовались тысячи учителей»: Почему в Петербурге образовался высокий спрос на педагогов

Разбираемся, что происходит с рынком вакансий на учителя в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В этом году в Петербурге открылось рекордное число школ. Но вот вопрос: нашли ли для них столь же рекордное количество учителей? Профильные ведомства говорят, что нехватки педагогов нет, но при этом на рынке труда спрос на них только увеличивается. За год он вырос почти вполовину.

Сейчас школы, колледжи, лицеи, университеты и прочие образовательные организации города активно продолжают искать преподавателей, хотя учебный год уже начался. Всего ищут чуть больше 3 тысяч педагогов - это больше населения Фолклендских островов! В топе преподаватели математики, физики, информатики, специального дошкольного образования и начальной школы. По данным сервиса поиска работы hh.ru, с начала сентября только учителей-предметников компании ищут порядка 470.

Многие учителя работают на 1,5 ставки, чтобы повысить себе зарплату. Фото: Олег ЗОЛОТО

«В школах текучка есть всегда»

- В этом году в Петербурге в новые школы одномоментно потребовались тысячи учителей. Где их так быстро взять, с потолка? - рассуждает сопредседатель городского родкома Михаил Богданов. - Многие перешли из старых школ в новые, но, получается, там дети остались без учителей. Кто их-то будет учить? А тем временем молодые специалисты не горят желанием после университета идти работать в школу - это серьезная нагрузка и ответственность. Да и зарплаты не самые высокие.

В школах города «КП» не подтвердила информацию о нехватке учителей - все у них замечательно: «Текучки никакой нет, уходят только в декрет. Если педагог болеет, ему всегда находят равноценную замену». Откровенничать с «КП» работающие учителя, разумеется, не захотели, а вот уволившиеся сотрудники оказались куда более открытыми.

- Текучка в школе всегда есть. Если старшее поколение учителей уже привыкло к своему месту, приработалось, то молодежь оттуда бежит в частные школы, в репетиторство и даже в другие профессии, - честно говорит «КП» о ситуации экс-учитель английского в школе № 358 Анастасия Тюрикова. - В основном из-за больших нагрузок, бесполезной бумажной работы и низкой зарплаты - за мои семь лет работы она, можно сказать, вообще не поднялась. А все, что нам прибавляли, попросту съедала инфляция.

В самих школах отрицают, что текучка кадров растет. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Так, молодая «англичанка» в 2016-2017 годах при огромной нагрузке почти 30 часов в неделю (при норме 18 часов - это 3-4 урока в день) получала 50 тысяч рублей, а в 2023 году 45 тысяч за 22 часа работы (и это при условии, что каждый год ее зарплата росла). Получается, один урок педагога стоил около 350 рублей, остальное - внеурочная деятельность, проверка тетрадей и прочее. К слову, за классное руководство в Петербурге еще доплачивают 5 тысяч из федерального бюджета.

«Учителей хватает, но можно больше»

Как «КП» объяснил источник, близкий к сфере образования, «для обеспечения образовательного процесса» учителей хватает. Высокий спрос на них объясняется тем, что школы не хотят перегружать педагогов. Многие из них работают на полторы ставки, и, чтобы учителя не уставали и «качество образования не страдало», школы дополнительно ищут специалистов. Да и учителя, мол, нередко сами переводятся из одной школы в другую: допустим, построили новую ближе к дому - почему бы не перейти туда? Поэтому в какой-то школе, да, нехватка персонала может возникнуть, но в целом дефицита кадров нет. В комитете по труду и в центре занятости тоже говорят, что все в порядке: «О нехватке учителей речь не идет…»

Зарплата учителя, как говорят в Смольном, «зависит от нагрузки и квалификации». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Почем нынче древнейшая профессия?

Вместе со спросом на педагогов выросли и предлагаемые им зарплаты - учителя сейчас на вес золота.

- Средняя зарплата преподавателя в Петербурге сейчас 50 тысяч рублей. Это на 1290 больше, чем в начале года, а также на 4900 рублей больше, чем осенью 2022, - подчеркивает руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО Мария Бузунова. - Но в то же время зарплата учителя на 19 тысяч меньше, чем средняя зарплата в городе (69 тысяч).

Комитет по труду и занятости тоже отмечает повышение зарплат драгоценным специалистам. Говорят, сейчас учителям математики готовы платить до 100 тысяч рублей - это на 25 процентов больше, чем в прошлом году. Но предлагаемая оплата труда «зависит от нагрузки и квалификации», - отмечают в ведомстве.

Однако на госпортале «Работа России» учителя математики с зарплатой в 100 тысяч «КП» не нашла (максимум до 70). Видимо, кто-то уже забрал лакомую вакансию. В то же время в Калининском районе учителю математики у 5-9 классов обещают зарплату от 23 500 рублей, в Кировском за учителя физики предлагают от 30 тысяч. Примечательно, что трудовика и учителя по плаванию ищут за те же деньги. Чуть больше предлагают за педагога начальных классов - 35 тысяч. Еще нужен учитель по биологии всего «на 9 часов в неделю» за 14 тысяч.

Сейчас на портале висит 517 вакансий учителя в Петербурге. Причем часть из них «свежая», обновленная в минувшую пятницу. Теперь школы, можно сказать, сражаются за каждого специалиста и заманивают их к себе всеми силами.

- Работодатели предлагают не только высокую зарплату, но и развитие, повышение квалификации. Некоторые предоставляют жилье или компенсацию на отдых и оздоровление, - рассказывают «КП» в городском центре занятости. - Еще один привлекательный момент - современное техническое оснащение школ и классов.

Словом, труд учителя наконец-то стали выше оценивать. Только вот педагоги теперь сами задумались, надо им это все или нет.

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