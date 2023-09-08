ММА-блогера отправили в СИЗО Петербурга из-за русофобских высказываний. Фото: СОЦСЕТИ

Правоохранители Петербурга задержали популярного ММА-блогера из Белгорода и отправили его в СИЗО. Причиной заключения под стражу стали русофобские высказывания: мужчина призывал утихомирить «зазнавшуюся» нацию. Но не словом, а вполне себе грубой силой. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

– Не понимаю наших братьев-мусульман, которые продолжают участвовать в спецоперации на Украине вместе с ними. Граждане этой страны – прекрасные люди, а русские годами захватывали Кавказ, полезли в Чечню, в Карабах. Все забыли имама Шамиля и его идеи, – поделился своими размышлениями задержанный в своем телеграм-канале. Естественно, spb.kp.ru пришлось некоторые реплики зацензурить.

По мнению мужчины, исповедующие ислам люди теперь сражаются за «неверных». В одном из сообщений он даже предложил его религиозным братьям объединиться и заставить русских «подметать им дороги». Действия бойцов ВС РФ и вовсе счел «понтами». Со слов обвиняемого, его единомышленники даже смогут «достать Путина из Кремля».

Следователи уже допросили вершителя судеб России. Свою вину он признал и даже успел извиниться, сообщив, что был пьян. К слову, за возбуждение ненависти по национальному и религиозному признаку мужчине может грозить от трех до шести лет колонии.

Недавно полиция Петербурга задержала еще одного русофоба, который устроил драку с инспекторами ГИБДД. К слову, такие идеи процветают и в молодых умах: ранее десятилетнего мальчика, оскорбившего русских, передали в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.