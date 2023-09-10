Более трех миллионов человек хотят привить за осень в Петербурге

В Петербурге привьют от гриппа 3,2 млн человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Власти Петербурга за осень планируют привить от гриппа 3,2 миллиона человек. Это примерно 60 процентов от всего населения Северной столицы. Об этом рассказала глава отдела по организации амбулаторной медпомощи комздрава Лариса Соловьева. В ходе тематической пресс-конференции она заявила, что вакцинация затронет полмиллиона детей, 12 тысяч беременных, а также, в остатке, 2,7 млн взрослых петербуржцев.

- Все городские поликлиники обеспечены необходимым объемом вакцины. В Петербурге на данный момент есть 1 миллион и 136 тысяч доз прививки. Вакцинироваться успели уже 204 тысячи жителей, - сообщила Лариса Соловьева.

Прививочная кампания должна закончиться к декабрю. Что касается привезенных в город прививок, то почти все из них исключительно российского производства. При этом горожанам разрешили одновременно вакцинироваться и от гриппа, и от коронавируса.

Добавим, что ранее spb.kp.ru писала о выросшей на 44 процента заболеваемости гриппом и ОРВИ в Петербурге. По мнению иммунолога Натальи Калининой из ПСПбГМУ имени Павлова, защита горожан к инфекциям ослабла после пары непростых лет пандемии коронавируса. Поэтому, как говорит ученый, вакцинация является одним из немногих эффективных способов восстановить «иммунную броню» организма.