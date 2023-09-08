Заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла в Петербурге на 44 процента

Заболеваемость гриппом и ОРВИ среди детей подскочила в Петербурге на 56 процентов. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге начала активно расти заболеваемость гриппом и ОРВИ. Причем увеличение числа больных наблюдается во всех возрастных категориях. Так, за последние четыре недели заболеваемость подскочила в городе на 44 процента. Но особенно тревожная ситуация возникла среди детей. Об этом рассказала начальник отдела эпидемиологического надзора петербургского Роспотребнадзора Ирина Катаева.

- За последние четыре недели отмечается рост в 44 процента во всех возрастных категориях. Однако дети у нас превалируют. Заболеваемость среди детского населения выросла на 56 процентов, и на 33 процента - среди взрослого. Также мы отмечаем суммарное увеличение по госпитализированным заболевшим, - указала Ирина Катаева.

Сотрудница Роспотребнадзора добавила, что процесс роста заболеваемости начался, поэтому важно ставить прививки. Также она отметила, что вакцина не защищает от заражения, но позволяет снизить риски осложнений и уменьшить время заболевания.

Напомним, что в городе планируют привить более 3,2 млн человек. Это поможет создать коллективный иммунитет. Кстати, поставить вакцину можно в поликлинике или в мобильных пунктах. Последние работают во всех районах Северной столицы. Например, их можно встретить у метро.

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