Умер Анатолий Повелий, бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга

Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Анатолий Повелий ушел из жизни после продолжительной болезни. Фото: Артем КИЛЬКИН

Умер бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Александр Повелий. Ему было 59 лет. О его смерти стало известно 12 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного. Чиновник неоднократно приходил на радио «Комсомольской правды в Петербурге» для обсуждения самых насущных проблем в сфере ЖКХ. Но в какой-то момент из-за продолжительной болезни его самочувствие ухудшилось.

- Ушел из жизни Анатолий Повелий - человек, безраздельно преданный Отечеству и нашему городу. Выражаю глубокие соболезнования его родным, близким, друзьям, коллегам, всем, кому он был дорог, - сказал губернатор Александр Беглов.

В конце девяностых - начале нулевых Анатолий Повелий был депутатом муниципального совета Зеленогорска. В 2009 году он стал главой муниципального образования. А с 2013 года его назначили заместителем главы администрации Курортного района. В период с 2014 по 2021 годы Повелий возглавлял администрацию Колпинского района Санкт-Петербурга. Должность вице-губернатора занимал с октября 2021 года по сентябрь 2023 года.

- Анатолий Анатольевич был в высшей степени ответственным, надежным, компетентным руководителем. Многие годы он занимал ответственные посты в исполнительных органах государственной власти Санкт-Петербурга. Он завоевал уважение коллег и широкой общественности, - добавил губернатор.

Напомним, что Анатолий Повелий покинул должность вице-губернатора по ЖКХ 4 сентября. Его назначили советником губернатора Санкт-Петербурга, а его пост занял Евгений Разумишкин.

Редакция spb.kp.ru выражает соболезнования коллегам, родным и близким Анатолия Анатольевича.