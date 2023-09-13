Раку святого Александра Невского установили в лавре в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Государственный Эрмитаж передал гробницу святого благоверного князя Александра Невского РПЦ. Напомним, больше 100 лет рака хранилась в Зимнем дворце. Но теперь саркофаг переместили в именную лавру воина. Как сообщили в петербургской митрополии, он наконец-то соединится с мощами святого.

Саркофаг и деревянный ковчег передали из Эрмитажа. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

– 8 сентября в Александро-Невской лавре установили внешнюю серебряную гробницу и внутренний деревянный ковчег. Пятиярусную пирамиду, два подсвечника и две трофейные композиции из оружия и знамен передадут церкви только после завершения реставрационных работ, – говорится на сайте митрополии.

Больше 100 лет рака хранилась в Зимнем дворце. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Гробницу поместили в Благовещенской церкви лавры на втором этаже: там экспонат стоял до передачи Государственному Эрмитажу. Сотрудники музея продолжат контролировать состояние и условия хранения объекта.

Гробницу поместили в Благовещенской церкви лавры на втором этаже. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Напомним, РПЦ серебряную гробницу передали на 49 лет. Ранее Минкультуры подписало соответствующий приказ о передаче гробницы.

СПРАВКА «КП»

Раку для хранения и почитания мощей святого князя изготовили по указу императрицы Елизаветы Петровны. Изначально она находилась в Свято-Троицком соборе лавры. В Эрмитаж ее передали в 20-е годы прошлого столетия, когда советское правительство изымало церковные ценности. Гробницу, при изготовлении которой потратили порядка полутора тонн серебра, вовсе хотели отправить на переплавку. Но представителям Эрмитажа и Русского музея удалось отстоять памятник искусства.