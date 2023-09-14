«Хочу, чтобы мы переехали»: Татьяна Буланова призналась, почему живет раздельно от нового мужа

Татьяна Буланова вновь вышла замуж в июне. Фото: t.me/zvezdach_mag

Три месяца назад Татьяна Буланова вновь вышла замуж. Избранником певицы стал бизнесмен, бывший теннисист Валерий Руднев. Спустя время после бракосочетания в паре царит гармония и взаимопонимание, но кое-чего все равно не хватает: Булановой приходится жить на два города, пока сама она мечтает остаться с любимым мужем в родном Петербурге.

- Муж любит Москву. В основном, мы живем в Москве, но я хочу, чтобы переехали в Петербург. Пока не могу его уговорить. Но в отношениях у нас все хорошо, никакого кризиса нет, - рассказала spb.kp.ru Татьяна Буланова.

Муж Булановой не намерен переезжать в Петербург из Москвы. Фото: СОЦСЕТИ

Напомним, свадьба Татьяны Булановой и Валерия Руднева была тайной. Молодожены расписались в ЗАГСе Петербурга на Английской набережной 2 июня 2023 года. На певице было шикарное платье с длинным шлейфом, а на голове – что-то похожее на кружевную повязку. Ранее стало известно, что перед свадьбой любимица миллионов сбросила пять килограммов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Похудела на 5 килограммов и купила белое платье»: Как Татьяна Буланова готовится к свадьбе с молодым экс-теннисистом

Молодой жених купил Татьяне Булановой ресторан в Петербурге (подробнее)

Похудевшая Татьяна Буланова тайно вышла замуж за молодого экс-теннисиста

Татьяна Буланова в третий раз тайно вышла замуж за молодого экс-теннисиста (подробнее)