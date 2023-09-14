Камеры Петербурга с 20 сентября начнут штрафовать за непристегнутый ремень

За нарушителями будут следить 10 стационарных комплексов. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге с 20 сентября в тестовом режиме начнут работать камеры, которые будут ловить автомобилистов и пассажиров с непристегнутым ремнем. Для этого в городе установили 10 стационарных комплексов. Они будут фиксировать нарушение, за которым последует штраф в 1 тысячу рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

- Я обращаюсь ко всем автомобилистам Петербурга, а особенно к водителям муниципального автобусного транспорта, которые много часов работают на дорогах - не забывайте пристегивать ремень безопасности. Город целенаправленно движется к тому, чтобы повышать культуру вождения и соблюдение правил дорожного движения. Это прямым образом влияет на безопасность на улицах, снижение аварийности и смертности, - отметил вице-губернатор Петербурга Станислав Казарин.

Встретить камеры, которые ловят водителей с непристегнутым ремнем, можно в Колпино на Рубежном шоссе и Пушкине на Красносельском шоссе. Кроме того, комплексы стоят на Пражской улице, 48/50, Дунайском проспекте, 61, улице Дыбенко, 13, на Народной улице, две на Таллинском шоссе и в поселке Петро-Славянка на Софийской улице.

Всего же в Северной столице работают чуть больше 1 тысячи комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД, из которых 44 передвижных. До конца 2023 года их число планируют увеличить, в частности, установить камеры на семи аварийно-опасных перекрестках Невского проспекта.

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