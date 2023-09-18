«Эти дни были непростыми»: Школа олимпийского резерва впервые высказалась после гибели двух велосипедисток на трассе «Скандинавия»

Пострадавших девочек с места аварии забирали вертолеты санавиации. Фото: ГУ МВД России по СПб и ЛО

Школа-интернат олимпийского резерва прервала молчание после гибели двух велосипедисток во время тренировки на трассе «Скандинавия». Администрация учреждения выразила соболезнования родителям учениц. Еще девять спортсменок в тот день пострадали. Сообщение со словами скорби и поддержки появилось в соцсетях школы.

- Пострадавшие девушки идут на поправку и уже возвращаются в стены интерната. Мы ждем всех вас с нетерпением! Юрий Юрьевич, выздоравливайте скорее и сил Вам, все Вас тоже очень ждут! – говорится в посте.

В школе отметили, что сейчас непростой период переживают все, кто так или иначе стал участником случившегося – родители, тренер, пострадавшие девочки и другие учащиеся. В интернате уверяют, что руководство остается на связи по всем вопросам.

В жуткой аварии погибли две девочки. Фото: Прокуратура Ленобласти

- Эти дни были непростыми. Большое потрясение. Беда. Горе. Несправедливость. Мы все пытаемся вернуться к привычной жизни... Но она точно уже не будет прежней, - пишут в соцсетях школы.

В комментариях к посту появилось сообщение от мамы девочки, которая погибла в страшной аварии.

- Олимпийский резерв! Гордость города, мира! - говорится в стихотворении, которое опубликовала женщина.

Напомним, родители поддерживают тренера, который в момент случившегося был рядом с девочками. Никто не винит его в аварии. ДТП случилось 7 сентября. Почти всех пострадавших уже выписали из больницы. Самая сложная пациентка получила перелом позвоночника и пока остается на лечении. Врачи обещают, что спортсменка сможет вернуться к тренировкам.

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