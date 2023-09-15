«Дочь прожила маленькую, но счастливую жизнь»: Родители велосипедисток, погибших в ДТП на трассе в Ленобласти, вступились за тренера

Собрали последние новости о смертельном ДТП с велосипедистками в Ленобласти. Фото: ГУ МВД России по СПб и Ло / goshior.ru

Неделя прошла с момента смертельного ДТП с велосипедистками на «Скандинавии» в Ленобласти. Утром 7 сентября группа из 11 спортсменок ехала в колонне по правому краю дороги, а сзади их прикрывал 69-летний тренер Юрий Воробейков на «Форде». На 59-м километре трассы в легковушку внезапно влетела фура «Скания». По версии следствия, водитель не соблюдал режим и задремал. Погибли две девочки, остальные получили разные травмы, в том числе тренер. Уголовные дела получили все – школа-интернат олимпийского резерва, водитель фуры и его начальство в виде транспортной компании.

Spb.kp.ru узнала последние новости о состоянии пострадавших в ДТП велосипедисток и выяснила, что родители встали на защиту и школы, и тренера, несмотря на то, что их публично раскритиковали в федерации велоспорта России.

«Случилась истерика, вызвали психолога»

По данным на 15 сентября, в больницах Петербурга остаются еще две пострадавших в аварии девочки. Одну из них совсем недавно перевели из реанимации в стационар. По информации комздрава, их состояние оценивают как средней степени тяжести. Остальные спортсменки возвращаются к школьным будням и тренировкам. Но с ними работают психологи.

- Вечером в день трагедии мне написала классный руководитель ребенка и сказала, что у моей дочери истерика, – рассказала spb.kp.ru мать одной из спортсменок. – Вызвали психолога, он провел с ней всю ночь, теперь стало лучше. Просто ситуация такая, что с ней в комнате жила одна из погибших девочек. И моя винила себя в том, что не смогла ее отговорить от тренировки. Но та не захотела взять день отдыха. И в итоге погибла…

Та самая фура, влетевшая в машину сопровождения с Юрием Воробейковым. Фото: ГУ МВД России по СПб и Ло

По словам родителей спортсменок, от города и области им выплатят компенсацию. Говорят, что это сумма около 500 тысяч рублей. Кроме этого родным пострадавших и погибших оплатили гостиницы и перелет до Петербурга (в школе-интернате Курортного района учатся подростки из разных регионов страны, - примеч.Авт.).

- Одну из погибших девочек похоронили на родине в Тюменской области в понедельник, 11 сентября. Тело другой тоже транспортировали на родину, в Орловскую область, - передали редакции родители.

«Тренер эмоционально подавлен»

О состоянии тренера Юрия Воробейкова никто публично не сообщал. Как утверждают родители детей, первое время после аварии он лежал в реанимации. Мужчина принял на себя основной удар фуры.

- Юрия Юрьевича выписали из больницы в четверг, 14 сентября. Но ему тяжело говорить. Мы пишем ему слова поддержки, а он односложно отвечает: «Спасибо вам». Ему сейчас тяжелее всех. Эмоционально подавлен. Из минутного разговора с ним я поняла, что он тоже винит себя в трагедии, - призналась одна из мам девочек.

Погибшим девочкам было 14 и 15 лет. Они мечтали вырасти в ведущих спортсменок страны. Фото: СОЦСЕТИ

Если водитель фуры уже давно в СИЗО, то школу и ее представителей пока таскают по допросам. Под запись с СК общались и отцы, и матери девочек. Все они вступились за Воробейкова, чтобы того не осудили. Тренер он уважаемый – в профессии 44 года, специализируется на гонках на шоссе и треке, владеет высшей квалификационной категорией. Недавно проходил дополнительные курсы по организации велотренировок на основе федеральных стандартов. Но президент федерации велоспорта России Вячеслав Екимов подверг сомнению его профессионализм, потому что тот не взял разрешение на тренировку у руководства интерната.

- Надо же руководствоваться здравой логикой. Ну куда ты тащишь девочек 14-15 лет на трассу, где машины летят в четыре раза быстрее? – возмущался чиновник в интервью spb.kp.ru.

Воробейков почти полвека тренирует велосипедистов. Фото: goshior.ru

Хотя при этом Екимов признал, что формально Воробейков не нарушил закон и соблюдал все правила: спортсменки ехали в колонне по краю трассы, а сопровождающая машина имела проблесковые маячки.

- У Екимова популистские рассуждения. Его не поддержат на следующий срок на посту президента, - заявил spb.kp.ru отец одной из пострадавших девочек Владимир Голыбин. – Дети были подготовлены, не с улицы. Вопросы к водителю фуры и транспортной компании, которая перевозила щебень весом не в 10 тонн, а в 30. Судя по видео с регистраторов, тренер держался левее велосипедисток, грамотно прикрывая их и занимая всю полосу. Все родители защищают его. Я общался с Лидией, мамой погибшей девочки, и она тоже не винит Воробейкова. Считает, что дочь прожила маленькую, но счастливую жизнь.

«Детей не бросили и не забыли»

Что касается школы-интерната «Олимпийский резерв», то ни ее руководство, ни педсостав не комментируют произошедшее. Корреспондент spb.kp,ru даже обнаружил, что внесен в черный список группы учреждения во «Вконтакте», хотя ни разу не оставлял там комментарии. После трагедии школа опубликовала лишь один пост с соболезнованиями. Тем не менее, родители девочек говорят, что им оказывают всю необходимую поддержку. Кроме занятий с психологами спортсменов обеспечили новыми велосипедами и экипировкой. Стоят они космических денег – от 100 тысяч до 1 миллиона рублей.

- Там все находятся под подпиской о неразглашении, вплоть до верхушки федерации, так что вам ничего не скажут, - уверен источник, близкий к администрации интерната.

- По словам моей дочери, только две девочки решили покинуть школу после аварии. Они вернутся к себе в Самарскую область, все остальные намерены продолжить карьеру, ведь это их мечта, - говорит один из родителей.

Школа-интернат регулярно отчитывается в соцсетях об успехах учеников. Фото: vk.com/gboushior

Школа и правда не простая - отлично готовит спортсменов, и воспитанники ежегодно берут россыпь медалей на различных соревнованиях.

- Обучение в школе бесплатное, как и жилье, и питание. Все на высшем уровне. Поэтому туда и стремятся попасть со всех уголков страны. Детей не бросили и не забыли. Там не только готовят спортсменов, но и воспитывают хороших людей, - подытоживает отец выжившей велосипедистки Владимир Голыбин.

Официально

СУ СК РФ по Ленобласти: Обвиняемый - под стражей

- По факту смертельного ДТП на «Скандинавии» расследуются уголовные дела по ч.5 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц) и ч.3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Обвиняемого в аварии водителя заключили под стражу. По версии следствия, транспортная компания нарушила требования по режиму рабочего времени и отдыха своих сотрудников.

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