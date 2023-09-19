Укрепляют стены депо и «закрывают» реку Волковку: Как идет стройка трамвайной линии между Купчино, Шушарами и Славянкой

Рассказываем, что известно о строительстве трамвая между Купчино и Славянкой. Фото: vk.com/tramexpress_spb

Трамвайная линия Купчино - Шушары - Славянка - это ожидаемый проект для жителей труднодоступного юга города. Жильем эти районы уже обросли, а транспорта им не хватает. Линия примет на себя часть автобусного пассажиропотока и разгрузит дорожные магистрали, которым и без того тяжело в час пик. По предварительным расчетам, трамвай придется ждать на конечных остановках не дольше пяти минут, а домчать от Славянки до станции метро «Купчино» получится за полчаса.

Сроки реализации проекта сдвинулись на 2025 год. Фото: vk.com/tramexpress_spb

Линия пройдет от Балканской площади через Шушары до микрорайона Славянка, при этом потребует сооружения трех мостов и четырех путепроводов. Масштабную картину дополнят остановочными пунктами и 22 современными низкопольными трехсекционными трамваями «Невский». Сроки реализации проекта несколько раз менялись. Звучал и 2023 год, и 2024-й. Однако теперь закончить строительство планируют к 2025 году. Правда, пока что строители о сроках говорят аккуратно и ничего официально не комментируют. Есть вариант, что через два года петербуржцы получат только первый этап линии - от Купчино до Шушар, а второй, непосредственно до Славянки, появится позже.

Строительство идет по схеме государственно-частного партнерства. Как это случилось с «Чижиком», который курсирует по Красногвардейскому району от станции «Ладожская».

На линию должны выйти 22 новых современных трамвая "Невский". Фото: vk.com/tramexpress_spb

Поле для депо

Депо будет находиться в Шушарах. Там все будет по классике: ангары для ремонта и отстоя подвижного состава, тяговая подстанция, здание для работы персонала. Площадь - 115 тысяч «квадратов», это с десяток футбольных полей. Всего там сумеют организовать 295 рабочих мест.

- Сейчас выполняются работы по устройству фундамента под административно-бытовым корпусом и производственной частью депо, - уточнили в компании-строителе «БалтНедвижСервис» (это совместная компания Газпромбанка и Группы «АБЗ-1»).

Над строительством здания будет трудиться до пятисот рабочих, возводить все это планируют из монолитного железобетона и металлических конструкций. Пока стройка выглядит как поле с угловатыми бетонными пеньками на небольших постаментах, а часть территории представляет собой густую сетку из арматуры. За два года строители должны довести все до ума. Без депо ни одна трамвайная линия существовать не может.

А это стены подвального помещения административного корпуса депо трамвайной линии «Славянка». Фото: vk.com/tramexpress_spb

Разделенная река

Путепроводам тоже дан старт: на пересечении Московского шоссе, железной дороги и КАД уже строят временный технологический мост. Он поможет поставить первые из двух десятков опорных свай для путепровода, который протянется на 820 метров в длину и будет 8 метров в ширину. Там же перекладывают инженерные сети.

Через железнодорожные пути Витебского направления и Витебский проспект начали строить второй путепровод. Для него установили первые железобетонные сваи и также переустроили железную дорогу. Этот путепровод будет гораздо короче соседа - всего 253 метра в длину и около 8 метров в ширину.

Что до Волковки, то реку у Балканской площади располовинили металлическим шпунтом и теперь заводят два образовавшихся потока в две отдельные трубы. Все для того, чтобы перегнать реку в закрытый канал. Одновременно с этим ведется укрепление берега. На этом месте расположат конечный остановочный пункт «Балканский».

Закончено погружение металлического шпунта в середину русла реки Волковка у Балканской площади. Фото: vk.com/tramexpress_spb

Кстати

На первом этапе работ линия свяжет Купчино и Шушары. Уже тогда на кусочек маршрута выйдут первые десять трамваев. Остальные двенадцать пустят на полный путь от Купчино до Славянки.

К слову, в перспективе линия может разрастись и дотянуться до аэропорта Пулково и строящегося в Пушкинском районе единого кампуса Санкт-Петербургского государственного университета.

На стройке пока мало что прорисовывается. Фото: vk.com/tramexpress_spb

Это интересно

По словам гендиректора компании-концессионера «БалтНедвижСервис» Дмитрия Панкратова, в вагонах «Невского» проведут Интернет и обязательно установят зарядки для телефона. Стоимость проезда на линии не будет отличаться от стандартного городского ценника, а на пути трамвая организуют 24 остановки, часть из них будет по требованию.

Слово эксперту

Владимир ВАЛДИН, директор по решениям в области общественного транспорта Simetra:

- Кроме как внеуличным транспортом проблему не решить – в Шушарах все очень плохо. Сколько бы выездов не построили на Витебский проспект, каждый бы вставал в пробку. Конечно, не так уж хорошо, что людей будут приводить к той же перегруженной станции «Купчино». Но если в будущем линия получит развитие, и люди смогут ехать оттуда в центр на трамвае, то это будет неплохим решением.

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