Известный руфер из Петербурга упал со сталинской высотки в Москве и впал в кому

Руферы забрались на шпиль высотки. Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Двое парней отправились из Петербурга в Москву, чтобы покорять высоты столицы. Но очередные подвиги руферов обернулись трагедией. Парни залезли на жилой дом сталинских времен и добрались до высокого шпиля. Их заметили местные жители и вызвали сотрудников полиции.

Руферы бросились убегать от правоохранителей. Они спустились на второй этаж здания, но оттуда оба экстремала сорвались. Информацию подтвердили друзья пострадавших.

- Один из них сейчас находится в коме. Они попали в институт Склифосовского, - уточнили собеседники spb.kp.ru.

Экстремала, который попал в кому в тяжелом состоянии, замечали и в Петербурге. В апреле 2020 года он забрался на провода между домов и сделал зарядку, чем сильно удивил жителей города. Парень понимал, что это опасно, поэтому предупредил, что повторять за ним не стоит. Он объяснил, что делал трюк со страховкой.

Год назад этот же руфер был замечен на пятиэтажном Доме офицеров. При себе у него был олимпийский флаг сборной России. Таким способом он выразил поддержку российским спортсменам, которые выступали на Олимпийских играх в Пекине. К слову, Святослав, так зовут мужчину, раньше работал в МЧС.

ОФИЦИАЛЬНО

- По предварительной информации, двое спрыгнули со второго этажа здания, пытаясь покинуть место правонарушения. Им оказывается медицинская помощь, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Москвы.