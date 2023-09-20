Введут ли масочный режим в Санкт-Петербурге осенью 2023 года: Роспотребнадзор разъяснил ситуацию

Ковидные ограничения в Петербурге вводить не планируют. Фото: Олег ЗОЛОТО

Почти в два раза выросла заболеваемость коронавирусом в Санкт-Петербурге в середине сентября. Если с 4 по 10 сентября в Северной столице выявили 638 случаев заражения, то с 11 по 17 сентября количество заболевших уже перевалило за 1,1 тысячи. Цифры хоть и не достигают пандемийных показателей, но все равно внушительные. В Роспотребнадзоре рассказали, введут ли масочный режим в Санкт-Петербурге осенью 2023 года в связи с ростом заболеваемости.

- В настоящее время вводить ограничительные меры, такие как, например, масочный режим, не планируется, если для этого не будет серьезных оснований, - передает пресс-служба ведомства.

Также в Роспотребнадзоре объяснили, почему в Северной столице растет заболеваемость. Причина этого кроется в сезонности, ведь осенью всегда наблюдается увеличения числа заболевших гриппом и ОРВИ. А в последнее время к этим болезням добавился и коронавирус.

- Это связано и с похолоданием, и с тем, что люди возвращаются из отпусков, школьники с каникул. Они много времени проводят в коллективах, где идет активный обмен инфекциями, - добавили в ведомстве.

Чтобы снизить риски заражения, специалисты советуют избегать места массового скопления людей, чаще мыть руки с мылом, использовать дезинфицирующие средства, не касаться рта, носа и глаз руками, а также проветривать помещения.