Исключение из правил: Когда жителю парковочной зоны в Петербурге могут отказать в парковке по скидке

Есть как минимум три случая, в которых жителю запаркованной зоны не дадут льготное разрешение. Увы, правила диктует закон. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жить в зоне платной парковки и не суметь получить льготное парковочное разрешение? И такое может случиться… Обитатели платных зон знают, что могут оформить разрешение и тратить на парковку всего 1800 рублей в год (если ты владелец легковушки), 900 рублей в год (если у тебя мотоцикл) или 3600 рублей (если водишь машину иной категории). Но в неприятную ситуацию попал житель Васильевского острова, прописанный в воинской части. Казалось бы: раз живешь в платной зоне, то автоматически имеешь льготу. Ан нет. Комитет по транспорту с сожалением «развернул» автомобилиста. Закон столкнулся с отсутствием собственника жилого помещения в той самой воинской части. А нет собственников – нет шанса подать заявление.

Spb.kp.ru узнала, в каких еще случаях закон может быть несправедлив к автомобилисту, живущему в запаркованной зоне.

СЛУЖЕБНЫЕ - МИМО

Разрешение не получится добыть и тогда, когда человек водит машину по доверенности. Допустим, живет на Петроградке, а катается на автомобиле родственника из Калининского района. В Городском центре управления парковками (ГЦУП) предложили два выхода из ситуации. Или оформить временную регистрацию для владельца автомобиля (то бишь, прописать на Петроградке того родственника из Калининского района), или оформить автомобиль родственника на владельца квартиры в Петроградском районе. Других вариантов нет.

Служебный автомобиль - помеха льготному разрешению. Собственником машины может быть только физическое лицо, но не как не юридическое. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Также не сложится с льготным разрешением в ситуации, когда житель платной зоны ездит на служебной машине. Получить добро на парковку по прописке можно исключительно на тот транспорт, который принадлежит собственнику квартиры. Ну, или кому-то еще, зарегистрированному в той же квартире.

- На автомобиль, находящийся в собственности у юридического лица или в лизинге невозможно получить парковочное разрешение жителя. Исключением являются автомобили экстренных служб, с которых не взимается плата за стоянку в зоне платной парковки. К таким авто относятся, например, пожарная охрана, полиция, скорая помощь, аварийно-спасательные службы, - уточнили spb.kp.ru в ГЦУП.

Увы, в этих случаях ни комитет по транспорту, ни центр управления парковками не сможет помочь водителю.

- Есть исчерпывающий перечень прав, при которых парковочное разрешение жителя может быть выдано. Так, право на это имеют собственники жилых помещений в пределах зоны платной парковки, а также лица, зарегистрированные в данном помещении. Однако подать документы для оформления может только собственник квартиры. Кроме того, транспортное средство должно принадлежать на праве собственности жителю или физическому лицу, зарегистрированному в указанном жилом помещении. Подача заявления от юрлица не предусмотрена законодательством, - разводят руками в ГЦУП.

Ездить по доверенности и иметь льготное разрешение тоже не получится. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Такие правила прописаны в постановлении правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2014 № 1294.

КОМУ ЖИВЕТСЯ ЛЬГОТНО

Напомним о счастливчиках, которые могут парковаться в платной зоне абсолютно бесплатно. Но с предварительным оформлением соответствующего разрешения.

Это владельцы электромобилей, а также различные ведомства: полиция, Росгвардия, следственный комитет, упомянутые ГЦУПом экстренные службы

Это проживающие в платной зоне ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, бывшие юные узники концлагерей. Это один из родителей, усыновителей или опекунов в многодетной семье с тремя и более несовершеннолетними детьми. Главное, чтобы семья была зарегистрирована в Петербурге.

Кстати, на подписи у губернатора находится весенняя инициатива комтранса. Тогда комитет предлагал давать семьям с четырьмя и более детьми сразу два парковочных разрешения на два автомобиля. Скоро заработает и такая возможность.

Оплатить парковку можно и без смартфона, с простой "звонилкой". Есть варианты с паркоматом, смс, кассами банка и банкоматами. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

КСТАТИ

Как оплатить парковку, если у меня кнопочный телефон?

Отсутствие смартфонов или интернета на мобильном телефоне не делают водителей беззащитными перед платными парковками. Оплатить место можно даже с простой «звонилкой», не прибегая к мобильным приложениям и сайтам. Как?

Принцип действий через смс таков: на номер 3065 нужно отправить сообщение с номером парковочной зоны, номером автомобиля, количеством часов и минут, на которые нужно занять машиноместо и буквой, обозначающей категорию транспортного средства. Все элементы сообщения должны отделяться друг от друга не пробелами, а значком * (звездочка). Например, 7801*А123МВ78*1*25*В. Затем нужно дождаться ответного СМС с просьбой подтвердить оплату и подтвердить ее. Если такое сообщение не пришло, нужно срочно позвонить в контактный центр ГЦУПа по телефону 417-50-00.

При оплате через любой банкомат главное найти вкладку «Платежи» и выбрать там категорию «Транспорт» и «Парковки». Завершить оплату поможет инструкция на экране.

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