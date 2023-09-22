Бастрыкин заинтересовался делом о сбитой самокатчиками пенсионерке в Петербурге

СК России проверит инцидент со сбитой в Петербурге пенсионерке самокатчиками. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Три жителя Петербурга решили прокатиться по улицам города на самокате. Правило передвигаться на нем в одиночку их не остановило, и они втроем забрались на транспорт. Все закончилось печально, но не для самокатчиков, а для пенсионерки, которую они сбили. Женщина, по словам очевидцев, получила травмы. Инцидентом заинтересовались в Следственном комитете России.

- В главном следственном управлении СКР по Петербургу по данному факту организована доследственная проверка, в рамках которой указанной ситуации будет дана правовая оценка. Председатель СКР поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ по городу Петербургу Олегу Бобкову доложить о ходе проверки и уже установленных обстоятельствах, - сообщили в пресс-службе СК России.

Напомним, что инцидент произошел вечером 21 сентября на улице Маршала Новикова. Как рассказали очевидцы, самокатчики помогли пенсионерке встать, а потом спешно покинули место происшествия.