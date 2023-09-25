«Трагически ушел»: БДТ подтвердил смерть пропавшего режиссера Александра Никанорова

Стало известно о смерти режиссера БДТ. Фото: vk.com/bdtspb

Режиссер Большого драматического театра имени Товстоногова Александр Никаноров трагически умер в Петербурге на 41-ом году жизни. Напомним, мужчину искали сотрудники полиции и волонтеры отряда «Лиза Алерт», а в его квартире была найдена предсмертная записка.

Об исчезновении режиссера стало известно 21 сентября. Он уехал из дома на велосипеде, прихватив с собой телефон и документы. Поиски продолжались до воскресенья, 24 сентября, пока в лесополосе не нашли труп. Тогда лишь предполагалось, что это тело погибшего Никанорова. Информацию о смерти подтвердили в театре на следующий день.

- За время работы Саша смог проявить все свои лучшие качества в исключительно важной для театрального процесса работе дежурного режиссера. Он профессионально управлял репетиционным процессом так, чтобы замысел режиссера сохранялся от спектакля к спектаклю, - с тоской рассказали в учреждении.

Никанорову было 40 лет. Фото: СОЦСЕТИ

В театре Александр Никаноров не только был режиссером спектаклей. Коллеги запомнили его как незаменимого Деда Мороза, который каждый год примерял на себя костюм главного новогоднего персонажа. В БДТ скорбят по ушедшему из жизни сотруднику и соболезнуют его близким.

- Невозможно поверить, что Саши больше с нами нет. Когда Саша пропал, на поиски вместе с полицией и «Лизой Алерт» отправились все те, кто считал себя его другом и товарищем - таких людей оказалось очень много. Мы очень его любили.

Напомним, когда в лесополосе около Токсово обнаружили мужское тело, полицейские проверяли версию с суицидом. Однако результатов проверки пока нет.

СПРАВКА «КП»

Александру Никанорову было 40 лет. Он уроженец Ленинграда. Выпускник мастерской Анатолия Праудина. Получил степень магистранта на Новой сцене Александринского театра, обучался у режиссеров Валерия Фокина и Андрея Могучего. С 2014 года стал работать в БДТ. В основном, трудился ассистентом или вторым режиссером. Ставил спектакли «Гроза», «Затмение», «Люблю», а также многие иммерсивные шоу и церемонии открытия мероприятий в Петербурге.

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