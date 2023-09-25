«Пила из лужи и видела медведя»: Бабушка из Петербурга восемь дней плутала в лесу и выжила

73-летняя пенсионерка рассказала, как выживала восемь дней в лесу в Ленобласти. Фото: аварийно-спасательная служба Ленобласти / "ЛизаАлерт"

Восемь дней выживала в лесу 73-летняя пенсионерка из Петербурга Ирина Фомина. 17 сентября домохозяйка поехала с мужем Константином на дачу в поселок Портовое в Приозерском районе Ленобласти. Женщина обожала белые грибы и хотела успеть собрать хотя бы корзинку в разгар сезона. Но в итоге тихая охота обернулась настоящим испытанием по выживанию. О том, как уцелела пенсионерка, spb.kp.ru рассказали ее родные и волонтеры «ЛизаАлерт».

«Было нехорошее предчувствие»

- Я сам позвонил жене через полчаса после того, как она ушла. Было нехорошее предчувствие, хоть это и ее любимый лес. Она ответила: «Я в каком-то поле. Потерялась. Сижу где-то». Связь была очень плохая. Я поднял панику, - поделился с редакцией муж пропавшей пенсионерки.

На помощь волонтерам пришел местный житель. До начала сумерек Ирину Борисовну вынесли из леса. Фото: аварийно-спасательная служба Ленобласти

Через час о пропаже женщины уже знали спецслужбы и волонтеры «ЛизаАлерт». Однако первый день поисков не дал результата. Даже собака, взявшая след женщины, растерялась в лесу.

- На второй день мы организовали полномасштабный выезд, - рассказала spb.kp.ru координатор поисков Татьяна Камышникова. – Со штабом, пришло больше 30 добровольцев. Далее каждый день туда ездили и днем, и ночью. Привлекали квадрокоптеры, поисковый отряд «Ангел» с вертолетами. Но в течение семи дней нам так и не удалось выйти на след Ирины Борисовны. Поиски усложняло то, что женщина была одета в камуфляжную куртку. Позже мы поменяли тактику. Перестали прокрикивать ее в лесу и занялись прочесом – встали в цепь на таком расстоянии друг от друга, чтобы видеть подошвы соседа. И ходили по территории.

В сосновом лесу, где потерялась пенсионерка, нет болот. Грибы встречаются часто. Из ягод – брусника и остатки черники. Погода в те дни была непростая. Первые дни температура падала ночью до +3 градусов, но далее не опускалась ниже +10. А вот дожди поливали регулярно, причем ливневые.

- Было очень страшно. Наша семья никогда не сталкивалась с таким, - призналась внучка женщины Дарья. – Мы сами уже через несколько дней чуть не отчаялись. С мужем искали истории пропажи людей со счастливым концом, старались успокоить семью. Сами прочесывали лес и верили в лучшее.

Скорая оперативно доставила пенсионеру в больницу. В машине она немного бредила из-за истощения и потери ориентации. Фото: "ЛизаАлерт"

«В лес больше ни ногой»

Наконец, на восьмой день поисков волонтеры увидели у одного из кустов малоподвижную сгорбившуюся фигуру Ирины Борисовны с пустым красным ведерком. Ее срочно положили на носилки, завернули в спасательное одеяло, вынесли из леса и передали скорой.

- Ирина Борисовна почти не помнит, как провела неделю в лесу. Она думала, что плутала там всего пару дней. Выглядела сильно истощенной. Забывала, кто ее спасители, переспрашивала ребят. Не могла пояснить, питалась ли чем-то. Когда ее уже транспортировали в машину скорой, она аккуратненько сказала нашей старшей девочке-поисковику, что молилась в лесу и призналась: «Из лужи я все-таки пила воду», - уточнила координатор поиска.

Скорая довезла Ирину Борисовну до больницы в Приозерске, где ее поместили в реанимацию. У нее диагностировали истощение, обезвоживание и легкое переохлаждение. Родных в первую ночь не пустили в палату.

- От радостной новости, что бабушка нашлась и жива, мы все закричали от шока и радости. По ощущениям, это как нырнуть в ледяную купель. Теперь мы будем внимательно следить, чтобы такого больше не повторялось. Знали, что у нее бывает повышенное давление в силу возраста, а за несколько месяцев до пропажи появились проблемы с памятью – она могла несколько раз на дню позвонить мне с одним и теми же вопросами.

Ирина Фомина оказалась крепким орешком, но в лес обещает больше не ходить. Фото: предоставлено "КП"

В больнице врачи обнадежили родных и сказали, что со здоровьем пенсионерки нет ничего критического. На следующий день ее перевели из реанимации в больничную палату.

- Медики взяли анализы крови и подтвердили, что бабушка голодала. При этом легкие чистые, а показатели натрия в норме. Значит, воду она находила, - говорит внучка. – Виделись с ней в палате. Шутит. Но сила мало. По ее словам, она пряталась от дождя под елкой. Спала на земле, но ничего не стелила. Видела медведя. Раскаивается, что ушла за грибами. Говорит: «В лес больше ни ногой!».

Мнение эксперта

Врач-кардиолог терапевтического отделения Мариинской больницы Назар Мамиев

- Вероятно, женщину спасло то, что она выбрала тактику энергосбережения и не бродила по лесу каждый день. В таких условиях шансов на выживание больше. В нормальной жизни для адекватной жизнедеятельности анаболизм должен преобладать над катаболизмом. Проще говоря, надо получать больше калорий, чем их расходовать. А здесь, возможно, женщине помогло то, что у нее была прослойка жировой ткани, которая ей помогла. Голодать несколько дней и выжить – это можно. Но на второй неделе настала бы критическая ситуация. А вот прожить без воды гораздо сложнее. Кроме этого пенсионерка была одета по погоде, поэтому не переохладилась. И помогло то, что у нее нет большого списка сопутствующих заболеваний, если верить словам родных. Например, человек с сахарным диабетом в лесу столько бы не продержался.

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