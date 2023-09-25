Ушел вслед за другом: Близкие режиссера БДТ Александра Никанорова рассказали, что предшествовало его неожиданной смерти

Режиссеру было 40 лет ФОТО: соцсети

21 сентября в Петербурге загадочно пропал режиссер БДТ имени Товстоногова. 40-летний Александр Никаноров уехал из дома на велосипеде, оставив документы и телефон. По камерам удалось отследить, что мужчина приехал на электричке в Токсово, больше его никто не видел. Перепуганные близкие привлекли к поискам волонтеров и полицию, но трое суток о нем не было никакой информации, пока грибник случайно не наткнулся в лесу на тело мужчины. Дома у Александра нашли предсмертную записку с просьбой никого в случившемся не винить. spb.kp.ru выяснила, что предшествовало трагедии.

- Для нас это просто шок, не верится, - вздыхают коллеги Александра. – Он был таким жизнерадостным, веселым всегда. Его встречаешь, и как-то сразу тепло становится на душе.

Таким мужчину запомнили все друзья – никогда не унывает, всегда настроен на работу и общение. Сейчас многие из них переживают, что могли что-то упустить, что вовремя не догадались о том, что может произойти, но все равно не могут поверить в версию с суицидом, которую сейчас проверяет полиция.

Для всех знакомых Александр остался очень жизнерадостным человеком ФОТО: соцсети

- Мы виделись всего пару недель назад. Он был веселым, как и всегда, рассказывал о своем новом проекте, строил планы. У нас было всего пять минут на разговор, поэтому он не успел рассказать, какой именно проект готовил, - вспоминает одна из знакомых мужчины.

Еще пару месяцев назад старым друзьям Александр радостно сообщил, что женился. Принимал поздравления. Фотографиями со свадьбы в своих соцсетях режиссер не делился. Его лента была наполнена куда более мрачным событием – в июне умер друг актер Михаил Ложкин. Александр старался помочь его жене и маленькому сыну, поэтому даже организовал сбор средств для семьи.

- Вся театральная братия знает друг друга, поэтому любая смерть, хоть близкого человека, хоть нет - это шок, - объясняют коллеги Александра.

Родные самого Александра Никанорова пока отказываются от комментариев, ждут результатов экспертизы тела, чтобы узнать точную причину смерти. В БДТ трагические новости уже подтвердили.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Трагически ушел»: БДТ подтвердил смерть пропавшего режиссера Александра Никанорова

БДТ подтвердил смерть пропавшего режиссера Никанорова из Петербурга (подробнее)

Без вести пропавший режиссер БДТ Петербурга Никаноров оставил записку в квартире

Подруга без вести пропавшего режиссера БДТ Петербурга Александра Никанорова нашла записку в его квартире (подробнее)