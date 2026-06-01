Всем петербуржцам вернули горячую воду на время ПМЭФ-2026

Работы приостановили для безопасности и комфорта жителей и гостей города. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Плановые гидравлические испытания теплосетей в Петербурге приостановили с 1 по 5 июня, всем горожанам временно вернут горячую воду. Решение приняли в городском Комитете по энергетике и инженерному обеспечению.

- Работы приостановили для безопасности и комфорта жителей и гостей города в дни Петербургского международного экономического форума, - уточнили в пресс-службе Комитета.

Напомним, в конце апреля стали известны планы летней ремонтной кампании. Например, ТЭК собиралась начать опрессовку трубопроводов с 15 мая, а «Теплосеть» - с 19 мая. Подробней ознакомиться с графиком можно в материале «КП-Петербург». Кроме того, такую функцию внедрили в онлайн-карты.

Вице-губернатор Сергей Кропачев 26 мая уточнил, что под двухнедельные отключения горячей воды попадут более половины городских зданий. Это связано с гидравлическими испытаниями и подготовкой сетей к следующему отопительному сезону. Отопительный период завершился 13 мая, продлившись 222 дня.

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