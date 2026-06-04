Финляндия заявила, что была готова сбить украинские БПЛА, летевшие на Петербург

Разведка Финляндии якобы заранее узнала о готовящейся атаке. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Финляндия была готова сбить украинские беспилотники, летевшие на Петербург 3 июня, но они не нарушили их воздушное пространство. Об этом заявил министр обороны Антти Хяккянен. Он также рассказал, что разведка Финляндии якобы заранее узнала о готовящейся атаке.

- Из-за угрозы ввели ограничения на воздушное и морское сообщение в районах Порвоо и Лаппеэнранты. Финские силы привели в боевую готовность. Хяккянен не стал раскрывать детали, но заверил, что ситуацию удалось предвидеть и подготовиться за одну ночь, - передает его слова финская газета Ilta-Sanomat.

Напомним, утром 3 июня украинские дроны атаковали объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах Петербурга. Ликвидацией последствий руководил оперативный штаб под руководством губернатора Александра Беглова.

С конца марта финские власти уже не раз сообщали об обнаружении беспилотников на своей территории. По данным правоохранителей, дроны имели украинское происхождение. Как минимум три из них несли неразорвавшиеся боеприпасы. А в конце мая финские СМИ писали, что дроны ВСУ, из-за которых объявляли беспилотную опасность, «по ошибке» направили в сторону Финляндии.

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