«Творчество реальных авторов взлетит до небес»: Анита Цой порассуждала, как ИИ изменит музыкальную индустрию

Анита Цой призналась, что изучает ИИ в сфере музыки. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Анита Цой порассуждала, как ИИ изменит музыкальную индустрию. В кулуарах ПМЭФ-2026 певица поделилась с «КП-Петербург» своим взглядом на развитие нейросетей. По ее мнению, артистам не стоит бояться новых технологий. Напротив, говорит Цой, важно учиться использовать их в работе и творчестве уже сейчас. Артистка призналась, что сама активно изучает возможности искусственного интеллекта. По ее словам, игнорировать эту эволюционную технологию уже невозможно.

- Я очень тщательно изучаю ИИ сейчас в сферах музыки, образования, в бухгалтерской сфере, финансовой, потому что я как раз с этим работаю, - рассказала «КП-Петербург» певица.

При этом она уверена, что развитие нейросетей не приведет к исчезновению настоящего творчества. Наоборот, интерес к музыке, созданной человеком, со временем будет только расти.

- Не пройдет и двух-трех лет, как реальные музыканты, реальные авторы, их творчество взлетит до небес, потому что все настоящее, человеческое и натуральное будет пользоваться большим спросом, - считает Анита Цой. - ИИ может стать полезным инструментом для создания контента, поиска идей и решения рабочих задач. Однако человеческие эмоции, жизненный опыт и способность искренне передавать чувства останутся главным преимуществом настоящих авторов.

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