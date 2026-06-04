«Я очень хочу еще раз стать мамой»: 46-летняя Юлия Барановская сделала откровенное признание на ПМЭФ-26

Барановская хочет стать мамой в четвертый раз. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив).

Юлия Барановская неожиданно затронула очень личную тему на ПМЭФ-2026. Телеведущая заявила о том, что снова хочет стать мамой. Напомним, Барановская приняла участие в сессии «Большая семья – большие охваты. Новая демография и нарративы для медиаменеджеров» в рамках форума. Телезвезда уже воспитывает троих детей от футболиста Андрея Аршавина и 3 июня отметила 46-летие.

Во время дискуссии речь зашла о том, что современные люди все чаще не обращают внимания на возрастные ограничения. Сегодня можно строить карьеру, осваивать новые профессии, запускать бизнес и добиваться успеха практически в любом возрасте. Однако, по мнению Барановской, материнство остается той сферой, где время играет важную роль.

- В любом возрасте все возможно. И бизнес, и карьера - без возрастных рамок. Но когда мы говорим про материнство, возрастные ограничения есть, - отметила телеведущая.

Барановская призналась, что раньше не задумывалась о своем возрасте и даже не всегда помнила, сколько ей лет.

- Никогда в жизни не знала, сколько мне исполняется лет. Помнила год рождения и просто считала. Я правда об этом никогда не думала. Сейчас я не лукавлю и не кривлю душой, мне просто это было не нужно, - рассказала она. - К сожалению, поскольку я очень хочу еще раз стать мамой, с определенного возраста теперь знаю, сколько мне лет, но только потому, что это такой, грубо говоря, обратный отсчет. Поверьте мне, это очень страшно.

Телеведущая подчеркнула, что не могла не поделиться этими переживаниями, несмотря на то что считает тему крайне личной.

Напомним, Юлия Барановская воспитывает троих детей - сыновей Артема и Арсения, а также дочь Яну. Ранее на ПМЭФ телеведущая также рассказывала, что переживает за свою девочку, которая в этом году оканчивает школу и сдает ЕГЭ.

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