В 2025 году Деми приехала на лечение в Петербург вслед за Луной. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Прошло почти три недели, как всемирно известная девочка «с маской Бэтмена» из США приехала в Петербург ради решающей операции на лице, которая должна в корне изменить ее жизнь. Четыре часа семилетняя Луна Феннер провела на операционном столе – малышке установили на лице специальные экспандеры, которые изнутри должны растянуть кожу для дальнейшей пластики.

Затем последовала небольшая реабилитация, а теперь – перевязки. Лицо Луны сейчас перебинтовано, но это не мешает девчушке гулять по городу вместе со своей подружкой по несчастью – маленькой американкой Деми Нгуен. Девочки вместе избавлялись от похожих родинок на лице в Краснодаре, а теперь продолжают лечение у пластических хирургов в Северной столице. Обе приехали в Россию с семьями, но друг для друга они важнейшая поддержка на этом пути к красоте, здоровью и полноценной жизни.

Первые перевязки девочки-Бэтмен

Луна (слева) и Деми. Эта дружба очень помогает обеим девочкам. Фото: соцсети семьи Феннер

- Присутствие подруги Деми делает дни Луны счастливее и светлее, - признается мама девочки «с маской Бэтмена» Кэрол.

Деми установили экспандеры на несколько дней раньше, поэтому их уже «подкачивают», Луне начнут проводить эти процедуры уже в среду, 10 июня.

- У обеих девочек все проходит штатно. Они не боятся, ведут себя спокойно, очень приветливы с нами, - делится в соцсетях лечащий врач известных пациенток, пластический хирург и руководитель Центра лечения гигантских невусов Ольга Филиппова.

Недавно обе девчушки заявили своим родителям, что хотят остаться в Петербурге жить – настолько им здесь нравится.

- Мы, конечно, округлили глаза в этот момент, - смеется мама Луны. – Но кто знает, может, они вырастут и приедут сюда учиться.

Луне в этот раз установили сразу четыре экспандера - чтобы получить больше кожных излишков и перекрыть им все шрамы. Фото: соцсети врача Ольги Филипповой

Для Луны этот этап лечения должен стать последним в Петербурге – ей планируют убрать оставшиеся 20% рубцов, чтобы личико стало полностью чистым. Деми удалят остатки родинки, но в дальнейшем ей еще потребуются реконструктивные операции. Обе семьи полностью доверяют своих детей нашим врачам и уверены в лучшем результате. Скоро мучения, боли и травля в жизни малышек закончатся.

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