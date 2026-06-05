Петербург занял третье место в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов

Петербург стал третьим в рейтинге инвестиционной привлекательности. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Агентство стратегических инициатив представило очередной рейтинг инвестиционной привлекательности регионов России. Он отражает состояние бизнес-климата в том или ином субъекте РФ. Петербург занял в 2026 году третье место. В прошлом году Северная столица занимала шестую позицию. Первые строчки рейтинга в этот раз заняли Москва и Татарстан. Впервые первое место заняли два региона. Второе место получили Нижегородская и Московская области. Петербург разделил третью строчку с Сахалинской областью и Республикой Башкортостан. Ленинградская область стала 20-й.

Рейтинг строился на основе массы показателей, в том числе и результатах опроса более 500 тысяч предпринимателей.

- Наряду с производительностью труда, внедрением новых технологий, важнейший вопрос для роста экономики является привлечение инвестиций. Это командная работа бизнеса, регионов и федеральной власти, - сказал зампред правительства РФ Александр Новак, - до 2020 года в России был принят пакет документов по улучшению инвестиционного климата. Россия в начале этой работы занимала 120 метро, а к 2020 году вышли на 28 место. Это было огромный рывок. По нашей неформальной оценке, из 102 стран, которые вошли в эту оценку, Россия заняла 13-е место. Но в 2027 году будут оцениваться 180 стран. Стоит задача войти в топ-20.

Петербург за год поднялся вверх на три строчки. Фото: Николай Линченко

Ранее, выступая на открытии ПМЭФ-2026 губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил, что Северная столица остается лидером по инвестклимату и промышленности среди регионов России. На полях ПМЭФ власти Петербурга подписали несколько соглашений. В частности, о реконструкции бывшей тюрьмы Кресты и сгоревшей исторической фабрики "Невская мануфактура". Кроме того, с полей форума был дан старт производству автомобилей люкс-класса новой марки Сенат. Из производят на бывшем заводе Toyota в Шушарах.

Напомним, ПМЭФ-2026 проходит в Петербурге с 3 по 6 июня. Форум собрал более 20 тысяч экспертов, предпринимателей и чиновников из 130 стран мира.

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