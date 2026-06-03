За стендом Петербурга на ПМЭФ-2026 приглядывает "терминатор". Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Стенд Северной столицы на ПМЭФ-2026 выглядит скромно: ни гигантских матрешек, но «умных» деревьев. Но в самом центре площадки главное – новые масштабные проекты.

Обновленные «Кресты», мост для ШМСД и кроссовер Jeland J6

В первую очередь, город представил макет будущего общественного пространства в «Крестах» на Арсенальной набережной. В бывшем СИЗО помимо отелей и ресторанов появится многоуровневая парковка, фитнес-клуб, детская игровая зона прямо под окнами «одиночек» и новый причал. Все это, по задумке авторов, должно привлечь туристов и жителей города и вдохнуть в комплекс с темным прошлым новую жизнь. В новом амплуа «Кресты» предстанут к 2030 году.

"Кресты" будет не узнать. Бывшему СИЗО даже логотип сделали - от Артемия Лебедева. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Впервые показали и то, как будет выглядеть новый разводной мост для ШМСД. Будущая переправа, идущая параллельно с Финляндским железнодорожным мостом, должна разгрузить Володарский мост и мост Александра Невского. Проектированием моста занимались целых 14 лет (процесс так растянулся из-за привязки к строительству самой ШМСД. – Прим.ред.), завершение строительства запланировано на 2031 год.

Мост для ШМСД. Фото: Анна ГРЕНЬ. Перейти в Фотобанк КП

Еще из важного: впервые продемонстрировали макет нового автобусного парка в Каменке, который может появиться уже в ближайшие годы. Там будет базироваться 400 автобусов, которые возьмут на себя довольно загруженные северные районы города. Проектирование планируют закончить к концу текущего года.

Автобусный парк в Каменке. Фото: Анна ГРЕНЬ. Перейти в Фотобанк КП

Небольшим макетом напомнили и о том, что к 2030 году должны построить Всесезонный морской курорт «Санкт-Петербург Марина» в Горской.

Новый кроссовер Jeland J6, собранный на бывшем заводе General Motors. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Также на входе в центральную часть площадки еще одно важное достижение города – перезапуск площадки бывшего автозавода General Motors в Шушарах. На стенде Петербурга представили первый кроссовер «АГР Холдинга» совместно с китайской компанией Defetoo - Jeland J6, собранный уже на обновленной площадке. Напомним, после ухода американского концерта завод 10 лет стоял без дела. В прошлом году площадку переоснастили, и в 2026-м году она вышла на серийное производство (проектная мощность – до 100 тысяч автомобилей в год).

- Сейчас на заводе производится сварка, окраска и сборка моделей, - рассказал «КП-Петербург» представитель компании. – При этом доля локализации (то есть объем отечественных комплектующих) постоянно увеличивается: выхлопная система, частично электроника – уже локализованы. Скоро будут и отечественные двигатели.

Петербург совсем скоро серьезно озеленят. Кстати, мох на стене - настоящий! Фото: Анна ГРЕНЬ. Перейти в Фотобанк КП

Индивидуальные протезы, атомный реактор и поиск решений

Но на этом демонстрация достижений города и его перспектив не заканчивается. Также на площадке Северной столицы можно встретить… ядерный реактор ВВЭР-1200. Ну, не в полный рост, конечно, а модель. Это новая и самая безопасная и мощная модель, обладающая автоматизированной системой пассивной защиты: даже если со станцией что-то случится, она сама сможет контролировать и купировать все процессы. А вообще эта штука от «АЭМ-технологии» (в составе «Росатома») может выдавать по 1200 мегаватт электричества и «питать» им до двух миллионов квартир. К слову, одна из производственных площадок находится в Колпино – там изготавливают корпуса, блок защитных труб и внутреннюю шахту. И наши же реакторы стоят еще в Беларуси, Турции, Китае и других странах.

А петербургская компании «Бионика 2.0» показала абсолютно новый подход к производству протезов: теперь они будут подстраиваться под человека, а не наоборот.

Инновационные протезы. Фото: Анна ГРЕНЬ. Перейти в Фотобанк КП

- Обычно протезист собирает изделие из базовых компонентов, подбирая их исключительно по размеру и функции. Но люди и их проблемы – индивидуальные, поэтому мы решили моделировать каждый узел протеза под конкретного человека, с учетом фигуры пациента, его образа жизни и эстетических предпочтений. На сегодняшний день мы уже производим плечевой модуль, локтевой, запястье и кисть, из которых потом можно собрать уникальное изделие.

При этом такие протезы можно также получить бесплатно от государства в рамках программы реабилитации при инвалидности.

Модель контейнерного судна для работы в порту Петербурга. Фото: Анна ГРЕНЬ. Перейти в Фотобанк КП

«Геоскан», Обуховский завод и другие городские предприятия тоже представили свои новинки и результаты. Но стенд Петербурга – это не только про достижения, но и про проблемы, которые можно и нужно решать на полях форума. Например, сформированный в стране пул контейнерных операторов (он появился после ухода крупных перевозчиков после введения санкций) столкнулся с нехваткой специализированного флота. ООО «Си-Шиппинг» спроектировал контейнерное судно для работы в порту Петербурга, которое можно построить на местных верфях. Но есть проблема: в Китае его построить намного дешевле, чем у нас, - поиском выхода из ситуации как раз планируют заниматься на сессиях в рамках форума.

Робот и блюдца. Клешня двигается аккуратно. Фото: Анна ГРЕНЬ. Перейти в Фотобанк КП

Кстати

Увлекательно на стенде Петербурга наблюдать за взаимодействием старейшего производства с современными технологиями. Так, например, Императорский фарфоровый завод – одно из старейших фарфоровых предприятий в мире (ему больше 280 лет) – решил взять к себе на работу коллаборативного робота, созданием инфраструктуры для которого занимается «Индутех». Он будет помогать контролировать качество продукции: сравнивать готовые блюдца и чашечки с эталонными параметрами и отбраковывать, если что-то с ними не так. Говорят, робота устроят на производство сразу после форума.

"Зенит" прикатил свои мячи.

А что еще?

Ну как же город над вольной Невой без спортивной секции? На стенде Петербурга «Зенит» показал сувенирные мячи, а хоккейный клуб СКА предложил небольшой интерактив: с помощью фотобудки и ИИ можно «примерить» на себе форму разных эпох клуба.

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