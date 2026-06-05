Спонсор "Спартака" привез Кубок России в Петербург на ПМЭФ-2026. Фото: Александр ДЫБИН. Перейти в Фотобанк КП

Спартаковцы не оставляют попыток как-то уколоть петербуржцев. Так, на ПМЭФ-2026 у стенда своего главного спонсора красно-белые установили Кубок России, недавно выигранный в «Лужниках» по пенальти в матче против «Краснодара». Хрустальный трофей находится под защитным стеклом, чтобы никто его не трогал.

- Не потеряй его и не сломай, - говорится в записке возле основания кубка, отсылая к строчкам хита певицы Максим, большой фанатки «Спартака».

Напоминание для тех, кто в теме. Фото: Александр ДЫБИН. Перейти в Фотобанк КП

Напомним, спартаковцы разбили Кубок России буквально через 10 минут после вручения, прямо на стадионе. Тогда организаторы турнира пообещали прислать им новую копию, более ударопрочную. По пути к финалу «Спартак» обыграл «Зенит» впервые за долгое время – на «Газпром-арене» в Петербурге.

Сам «Зенит» тоже ударно закончил сезон – в последнем туре выгрыз чемпионство РПЛ, обойдя «Краснодар» на пару очков. Золото чемпионата России стало седьмым для Сергея Семака, а недавно с главным тренером продлили контракт до 2030 года.

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