Соглашение по застройке Северного намыва подписали на ПМЭФ-26

Проект направлен на повышение инвестиционной и туристической привлекательности. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Соглашение о строительстве спортивных и культурных объектов в северной части намывных территорий Васильевского острова подписали на Петербургском международном экономическом форуме. Документ оформили губернатор Александр Беглов и основатель строительного холдинга Андрей Молчанов.

Проект предусматривает создание физкультурно-оздоровительного комплекса, музеев, выставочных залов и художественных галерей - все это появятся изначально на частной территории. Инвестор безвозмездно передаст городу всю инфраструктуру с участками.

Кроме того, на намыве хотят построить башню Татлина - нереализованный памятник в стиле авангардизма. Его должны были возвести еще после Октябрьской революции 1917 года, но руководство страны быстро охладело к этому направлению искусства.

- Обновление городской среды и развитие социальной инфраструктуры - это основа для роста экономики и качества жизни. Намывные территории Васильевского острова уже стали одной из самых динамично развивающихся локаций Петербурга, - отметил Беглов.

Проект также направлен на повышение инвестиционной и туристической привлекательности Василеостровского района. Ожидается, что там появятся дополнительные рабочие места и современная досуговая инфраструктура.

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