«Отменить русскую культуру невозможно»: Эмир Кустурица пожурил Запад на ПМЭФ-26 и рассказал анекдот про Петра I

Эмир Кустурица называет ошибкой отмены русской культуры на Западе. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив).

Эмир Кустурица по традиции вновь приехал в Петербург на ПМЭФ и заявил, что отменить русскую культуру невозможно. Известный сербский режиссер принял участие в дискуссии, посвященной культурному коду как основе идентичности общества. Почетный гость ПМЭФ-2026 пожурил Запад за отмену всего русского.

- Русская культура – огромная часть эволюции европейской культуры. Ведь европейская культура – это и Микеланджело, и Рублев. Это все, что было около христианской культуры. В целом, культура – самая важная часть общества. В Германии, например, наука всегда была на первом месте, а уже потом культура. Я думаю, что если ставить культуру не на первое место в цивилизации – это ошибка. А за русской культурой – будущее, - сказал Кустурица.

В одной сессии с Эмиром Кустурицей участвовал и гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский. Фото: Александр ДЫБИН. Перейти в Фотобанк КП

Во время обсуждения темы затронули традиционные ценности разных стран. Сербский режиссер вспомнил и свои:

- У меня родители были коммунисты. Отец верил, что коммунизм будет до 2000 года. Его сильно интересовало все в мире. Поэтому 1 мая мы праздновали. Конечно, праздник Слава в Сербии, конечно, держит членов семьи вместе, благодаря нему родители и дети собираются вновь.

В конце своего выступления Эмир Кустурица попросил дать ему еще пять минут, чтобы рассказать «исторический анекдот». Как всегда, поучительный. Вот его выдержка:

- Петр Первый мечтал посетить Древний город Рим – место коронации французских монархов. По прибытии в Римский собор в знак особого уважения к высокопоставленному гостю католические священники показали ему величайшую реликвию храма, древнюю священную книгу. Это было Евангелие. Французы были убеждены, что этот текст написан на языке ангелов, недоступном для обычных смертных. Поэтому впечатление было тем сильнее, когда выяснилось, что человек, приехавший с Дальнего Востока Европы, из страны, которую они считали отсталой и варварской, мог без труда читать и понимать этот якобы райский язык.

Когда режиссер поставил точку в рассказе, весь зал стал ему аплодировать.

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