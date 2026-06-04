«Наши культуры были тесно связаны»: Николай Цискаридзе вспомнил, как танцевал с женами президентов США

Цискаридзе вспомнил, как в юности танцевал с женами президентов Америки. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Первые лица из сферы культуры России приняли участие в сессии ПМЭФ-2026, посвященной выстраиванию диалога с США. В частности, руководитель Академии Русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе поделился своим опытом. В юности он с артистами был в командировке в Америке на праздничном вечере в честь 100 дней с момента назначения президентом Билла Клинтона.

- Наш балет тогда танцевал для четырех президентов США: помимо Клинтона в зале были Рейган, Буш-старший и Форд. Когда спектакль закончился, Клинтон играл нам на саксофоне , а мы танцевали с супругами президентов. Такой замечательный памятный вечер! Это показывало, как была тесна связь наших культур, - предался воспоминаниям Цискаридзе.

А что с «культурным» сотрудничеством между странами сейчас? Цискаридзе уверен, что все не так плохо.

- Да, существует лед, некий холод. Выставок и гастролей нет. Но наши студенты учатся в США, а американцы – у нас, в частности, в моей академии. На днях господин Кук-младший (Родни Мимс Кук-младший– глава Национального фонда памятников США. – Прим.ред.) был у нас в гостях. Сам увидел все своими глазами, мы о многом говорили. Но я хочу отдельно подчеркнуть, процитировать режиссера Александра Сокурова: «Культура держит нас в рамках цивилизованности». Очень важно это помнить. По сути, все образование в области культуры в США зиждется на русских традициях: музыка, балет, кинематограф. Мы очень долго можем перечислять людей который создали Голливуд. Тот же Макс Фактор, который создал грим – это наш Максимилиан Факторович. Добавьте сюда систему Станиславского, которая вырастила замечательных артистов. Дочь моей коллеги преподает в американском институте и показывает студентам советские кинокартины. Им очень интересно, это большая радость.

До Цискаридзе о точках к соприкосновению культур США и России рассуждали и другие спикеры. Например, Михаил Пиотровский посетовал, что музейного обмена между странами нет уже 20 лет, но удачные кейсы по партнерству есть. А Стивен Сигал заявил, что нужно убрать из Голливуда мафию, которая контролирует процесс производства кино с навязыванием либеральных ценностей.

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