Касперский показал на ПМЭФ-2026 телефон, который невозможно взломать

Евгений Касперский выступил на ПМЭФ-2026 и рассказал о разработке отечественного телефона. Фото: Ольга ЮШКОВА.

На Петербургском международном экономическом форуме-2026 генеральный директор «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский представил новый смартфон на базе российской операционной системы. По словам разработчика, устройство создается с упором на максимальную защищенность от хакеров и мошенников.

- Он на нашей операционной системе, взломать его невозможно. Моя цель - перевести промышленную инфраструктуру на кибериммунную систему. Во-первых, «хакнуть» ее будет практически невозможно, во-вторых, это снизит нагрузку на бюджеты на IT-безопасность, — заявил Касперский во время дискуссии о драйверах роста бизнеса на ПМЭФ-2026.

Касперский (в центре) отказал журналистам в интервью и заявил, что общается только по электронной почте. Фото: Юлия СТАЛИНА. Перейти в Фотобанк КП

По его словам, установить на устройство популярные приложения, в том числе MAX, не получится. Для этого их придется адаптировать под новую операционную систему. Пока в смартфоне предусмотрен минимальный набор функций: звонки, СМС, браузер и камера. Правда, камера умеет делать только фотографии, а запись видео еще не работает.

Касперский уточнил, что пилотные образцы уже существуют, выпущено несколько десятков устройств. Компания работает над проектом совместно с рядом партнеров, однако сроки появления смартфона в продаже пока не называются

После сессии предприниматель отказался общаться с журналистами. На просьбу дать комментарий «КП-Петербург» он отмахнулся фразой: «Я не снимаюсь в телевизоре». А на вопрос, можно ли связаться с ним по телефону, ответил, что звонками не пользуется и предпочитает общение исключительно по электронной почте.

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