Четыре человека пострадали из-за пожара на объекте Минобороны в Большой Ижоре после атаки БПЛА. Фото: администрация Ленобласти

Четыре человека пострадали из-за пожара, произошедшего на объекте Минобороны в поселке Большая Ижора. Об этом сообщил губернатор 47 региона Александр Дрозденко. Напомним, утром 6 июня 2026 года Петербург и Ленобласть подверглась массированной атаке украинских беспилотников. Только над территорией 47-го региона сбили 144 боевых дрона. Все внимание оперштаба, состоящего из спецслужб, властей и ведомств, сейчас сконцентрировано на ликвидации пожара на территории объекта Минобороны.

Куда эвакуировали людей и что с ними

Власти вынужденно эвакуировали более 600 человек из самой Большой Ижоры, а также ближайшей деревни Борки. Их вывезли на автобусах. По информации администрации Ломоносовского района Ленобласти, люди находятся в Доме культуры в деревне Пеники и Гостилицкой школе.

Людей кормят и поят чаем. Фото: администрация Ленобласти

- 325 эвакуированных местных жителей отвезли в пункты временного размещения, а остальные решили остаться у родственников в безопасном месте, - уточнил губернатор Александр Дрозденко. – Четыре жителя Большой Ижоры обратились за помощью к медикам. Одного из них госпитализировали. Троим оказали помощь на месте, в том числе ребенку.

Характер травм людей пока не сообщается. Пожар на объекте Минобороны продолжают тушить.

- Надеюсь, что в течение нескольких часов жители вернутся в дома. Эвакуация – временная мера, - подчеркнул губернатор Александр Дрозденко.

Питомцы тоже в пунктах временного размещения. Фото: администрация Ленобласти

Людей кормят, им включили кинофильмы. Судя по фотографиям администрации Ленобласти, некоторым пришлось увозить и домашних животных, они ведут себя спокойно.

ОБНОВЛЕНИЕ от 15:00: Пожар в Большой Ижоре потушили. Объект Минобороны прочесывают для поиска взрывоопасных предметов. По словам губернатора Ленобласти, после 17:00 жителей должны развести по домам.

ОБНОВЛЕНИЕ от 16:00: Объектом, где произошел пожар после атаки БПЛА, оказался арсенал Минобороны, подтвердили власти Ленобласти. Поэтому там по-прежнему ищут взрывоопасные предметы.

ОБНОВЛЕНИЕ от 20:00: Жители вернулись в свои дома. Въезд в поселок свободный, ограничения сняли. Однако Александр Дрозденко попросил не въезжать на территорию Большой Ижоры в ближайшие дни, потому что спецслужбы и силовики продолжают прочесывать пляжи и леса, чтобы найти там возможные обломки БПЛА или другие взрывоопасные предметы. Кстати, превышения загрязняющих веществ в воздухе не выявлено.

Перекрытие дорог и отмена электрички

И если в небе больше нет ограничений на полеты гражданских судов, то на земле из-за ситуации в Большой Ижоре перекрыта дорога из Петербурга в сторону Соснового Бора. От Ломоносова до станции метро «Купчино» ходит маршрут автобуса 403. Кроме того, нарушено движение электричек.

Дорога перекрыта в районе Большой Ижоры. Фото: yandex.ru/maps

- Электропоезда по технической причине не идут на участке Калище – Ораниенбаум. Для того, чтобы доставить пассажиров, организовано движение автобусов по маршруту Ораниенбаум - Гостилицы - Лопухинка – Калище, - рассказали в пресс-службе компании-перевозчика «СЗППК». Узнать точное расписание движения электричек можно на сайте РЖД или по телефону поддержки клиентов 8-800-775-00-00.

ОБНОВЛЕНИЕ 20:00: Транспортное сообщение обещают восстановлено.

Памятка, как вести себя при атаке БПЛА или нахождении дрона. Фото: Александр Дрозденко

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