Александр Беглов попросил не выходить на улицу 6 июня во время воздушной опасности при атаке БПЛА. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Беспилотники атаковали Петербург 6 июня

Утро, субботы, 6 июня началось в Санкт-Петербурге с масштабной атаки украинских БПЛА. В соседней Ленобласти сбито уже более 100 украинских дронов. Точное число уничтоженных беспилотников ВСУ в самом Санкт-Петербурге пока не уточняется. Губернатор Александр Беглов попросил жителей и гостей города по возможности не выходить на улицу.

- Прошу оставаться в своих домах. В городе возможны перебои мобильного Интернета. Когда воздушная опасность будет ликвидирована, я сообщу об этом дополнительно, - сообщил Беглов.

Вместе с этим губернатор уточнил, что в городе продолжают работать средства ПВО. Напомним, публиковать фото и видео как самих БПЛА, а также последствий их падения – запрещено, за это грозят крупные штрафы.

К 10:00 в городе отменили угрозу БПЛА.

Кронштадт закрыли

Из-за массовой атаки БПЛА временно закрыли город Кронштадт, где работают силы ПВО. В "Организаторе перевозок" сообщили об ограничениях в движении общественного транспорта:

- В связи с закрытием Кронштадта на въезд и выезд движение автобусных маршрутов №№ 1Кр, 2Л, 2Кр, 3Кр, 101, 101Э, 175, 207, 215 временно приостановлено, - рассказали на предприятии.

Обстановка в Пулково 6 июня

До 9 часов утра аэропорт Пулково не принимал и не отправлял рейсы из соображений безопасности. После - воздушная гавань начала прием и вылет самолетов по согласованию с ведомствами.

К 10:00 аэропорт полностью возобновил работу в штатном режиме - небо спокойное.

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ОБНОВЛЕНИЕ от 10:30: Пулково работает в штатном режиме, Кронштадт открыли для въезда и выезда, угрозу БПЛА и опасность в воздушном пространстве отменили как в Петербурге, так и в Ленобласти. Общее число сбитых дронов в 47-м регионе составило 144. Число сбитых БПЛА на территории Северной столицы пока неизвестно. Частично эвакуирован район возле Большой Ижоры, где произошел пожар на объекте Минобороны, сообщает Александр Дрозденко. В остальном - пострадавших в Ленобласти среди людей нет. Частично посечены фасады и стекла домов.

ОБНОВЛЕНИЕ от 12:00: Три человека пострадали от атаки БПЛА по Петербургу, уточнил Александр Беглов. Их травмы оценили как легкие и выписали домой. Тем временем в Кронштадте отменили фестиваль «Паруса Кронштадта» в качестве мер безопасности.

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