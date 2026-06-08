Эконадзор предупредил о возможном загрязнении воздуха в Ленобласти

Эконадзор Ленобласти предупредил о загрязнении воздуха в регионе в ночь на 9 июня. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Экологический надзор Ленобласти предупредил о возможном ухудшении качества атмосферного воздуха на территории 47-го региона. По прогнозам, неблагоприятные метеоусловия продлятся минимум до утра вторника, 9 июня.

- Вечером 8 июня и ночью 9 июня на территории городов и поселков Ленобласти ожидаются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ), способствующие загрязнению атмосферного воздуха, - передает пресс-служба Эконадзора 47-го региона.

Обычно НМУ означает, что погода практически безветренная, поэтому на это время власти просят предприятия сократить выбросы. Если на небе появится дымка или смог, то удивляться не стоит, это скопились загрязняющие вещества. Также жители региона могут в течение ночи ощущать неприятные запахи.

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в ночь на 9 июня в Ленобласти будет облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди, а днем во вторник ждут грозы, а местами даже ливни. Температура при этом составят от +19 до +24 градусов на западе региона, а на востоке от +24 до +29 градусов.

Ранее региональный Эконадзор отчитался, что в Большой Ижоре не выявили аномальных и опасных загрязняющих веществ в воздухе после пожара в воинской части Минобороны, который произошел вслед за атакой БПЛА.

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