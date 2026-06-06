«Продолжается проверка пляжей и лесов»: Жителей Большой Ижоры вернули домой после эвакуации из-за пожара в воинской части

Жителей большой Ижоры вернули домой, но губернатор Александр Дрозденко просил воздержаться от поездок в поселок. Фото: администрация Ленобласти

Благополучно завершилась история с масштабной эвакуацией жителей поселка Большая Ижора, который находится под Ломоносовым. Им разрешили вернуться домой после тушения пожара в воинской части в районе. Напомним, утром 6 июня Ленобласть подвергалась массовой атаке украинских БПЛА со взрывчаткой, всего сбили 144 дрона. После прилета начался пожар на территории арсенала Минобороны в Большой Ижоре. Из опасной зоны срочно эвакуировали более 600 человек, половина из них уехала к родственникам, другую отвезли в дома культуры и школу. К счастью, после 19:00 все смогли вернуться обратно.

- Режим охранной зоны в поселке сняли. Социальные объекты вернулись к штатной работе. Однако в ближайшие дни в Большой Ижоре будут действовать ряд ограничений, - предупредил губернатор Александр Дрозденко. – Продолжается проверка лесов и пляжей. Зоны, которые могут быть небезопасны (вероятно, где могут найти обломки БПЛА или взрывоопасные объекты. – Прим.ред.) огородят сигнальными лентами и обозначат их табличками с предупреждением.

Местные жители были на ногах с самого утра, эвакуировать пришлось и животных. Фото: администрация Ленобласти

Кроме того, в Большой Ижоре организуют круглосуточное дежурство полиции. Самое главное: глава 47-го региона просит воздержаться от поездок в поселок в ближайшие дни.

- Въезд в Большую Ижору свободный, ограничений нет, - уточнили в пресс-службе администрации Ломоносовского района Ленобласти. – Просим жителей сообщать в МЧС и полицию при нахождении потенциально опасного объекта.

Ижорцев каждый час информировали о новостях. Фото: администрация Ленобласти

Добавим, что в ходе ЧП в Большой Ижоре пострадали четыре человека. По данным Дрозденко, троих осмотрели на месте и выписали, в том числе ребенка, а четвертого пришлось госпитализировать.

На месте работали не только медики, но и Леноблэкомилиция, она не зафиксировала превышения допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе.

В соседнем Петербурге тоже не обошлось без пострадавших, о них и о последствиях атаки БПЛА на город «КП-Петербург» сообщала отдельно.

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