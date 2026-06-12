С актрисой Людмилой Чурсиной простились под овации. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге под овации простились с актрисой Людмилой Чурсиной. Среди тех, кто пришел в Спасо-Преображенский собор отдать дань уважения актрисе были губернатор Петербурга Александр Беглов, руководители культурных институций, в том числе директор «Ленфильма» Надежда Андрющенко, глава Александринского театра Александр Малич, председатель Комитета по культуре Федор Болтин и многие коллеги и поклонники. Также на траурной церемонии зачитали телеграммы от Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Вход в Спасо-Преображенский собор был открыт для всех желающих. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Овации на прощании с Людмилой Чурсиной.

«Она была очень скромным человеком»

Вокруг гроба, установленного в центре храма собралось порядка 300 человек и началась служба.

- Больше 10 лет мы с ней делали проект в нашем театре «Герой нашего времени». Она придумала, как говорить с молодежью о патриотизме: не назидательно, а очень осторожно, - рассказала «КП-Петербург» после прощания подруга Чурсиной, директор ТЮЗа имени Брянцева Светлана Лаврецова. - Она привозила в Петербург таких людей как Василий Лановой, космонавтов, и они общались с молодежью.

Владимир Путин направил на прощание с актрисой венок и телаграмму. Фото: Александр ДЫБИН. Перейти в Фотобанк КП

Но, главное, что привело в Петербург столичную артистку - это семья. Тут жила сестра Людмилы Чурсиной и когда родственница умерла, актриса стала заботиться о племяннике и его дочках.

- Не имея своих детей, она всячески помогала племяннику, внукам своей сестры родной, - продолжает Лаврецова. - Все, что она зарабатывала, было там. Она была очень скромным человеком. Когда я знакомила ее с молодежью, то говорила: «Это самая красивая, самая талантливая женщина не только России, но и мира». А она отвечала: «Ну, что ты!». Людмила до последних дней дарила себя всем.

Дружила с внуком Сталина

Подруги припоминают, что актрису связывала долгая дружба с внуком Иосифа Сталина Александром Бурдонским, режиссером Центрального академического театра Российской армии, где служила Чурсина.

- Она нашла своего режиссера. Они чувствовали друг друга, - делятся близкие. – Он ее поддерживал, в этом плане она была счастливым человеком. Но все-таки Петербург был ей ближе, чем Москва. Репино, Сестрорецк - ее любимые места, теперь она будет покоиться там. В большой семейной могиле.

На отпевании было около 300 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

После завершения службы у гроба народной артистки сказали несколько прощальных слов. Председатель союза театральный деятелей Петербурга Николай Буров зачитал телеграмму с соболезнованиями от Владимира Путина: «Она была талантливым человеком. Ее преданность делу служит достойным примером».

Передал соболезнования и президент Беларуси Александр Лукашенко: «Светлая память о ней всегда будет жить в наших сердцах».

Затем слово взял губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. По его словам, в ближайшее время именем Людмилы Чурсиной будет назван один из скверов Сестрорецка, который она любила.

- Ее знали целые поколения, многие страны, ее награды были заслужены талантом. У нее были достоинство, сила духа и красота, - произнес губернатор.

Актер Николай Буров очень тепло отозвался об умершей коллеге. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Помогала без просьбы»

Очередь из желающих проститься Людмилой Чурсиной простояла у гроба несколько минут. После этого под звон колоколов и аплодисменты катафалк уехал в Сестрорецк.

- Она была настоящим воином, - признался актер Николай Буров. - С неколебимой верой, с любовью Родине, к своей профессии и к окружающим ее людям. К ней всегда можно было обратиться за помощью, а иногда она даже не спрашивала, помогала без просьбы. Довелось и на сцене работать с ней, и на телевидении, и каждый раз это было крепкое, очень хорошее, профессиональное, высочайшего дружеского накала и мощи союз.

Гроб выносили под овации. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Также стала известна последняя воля Людмилы Чурсиной – она просила близких похоронить ее без почестей.

Как ранее сообщала «КП-Петербург» Людмила Чурсина скончалась в Северной столице на 85-м году жизни. Актриса запомнилась зрителям по ярким ролям в фильмах «Два билета на дневной сеанс», «Журавушка», «Виринея», «Адъютант его превосходительства» и «Олеся». С Петербургом ее связывает не только карьера, но и печальная семейная история. Много лет актриса была штатной артисткой киностудии «Ленфильм», но потом переехала в Москву. В Петербург Чурсина вернулась, когда у нее умерла сестра. Актриса решила, что будет заботиться о племяннике и двух его дочках, одна из которых – инвалид. Людмила Чурсина рассказывала журналистам, что не уходит на пенсию даже после того, как ей исполнилось 80 лет, так как нужна своим близким и должна заботиться о них – это было ее обещание сестре.

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