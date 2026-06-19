Крупных животных переведут из Ленинградского зоопарка в новый на север Петербурга

Второй зоопарк в Петербурге, который появится на Камышовой улице. Фото: предоставлено НИИ ПГ

Часть животных из Ленинградского зоопарка в будущем переедет в новый зоопарк на севере Петербурга. Об этом председатель Законодательного собрания города Александр Бельский рассказал в прямом эфире радио «Комсомольская Правда», 92.0 FM.

По его словам, новый комплекс не заменит Ленинградский зоопарк, а станет его дополнением.

- Сейчас концепция на стадии разработки. Главное, что мы включили проект в стратегию развития города. Мы, по крайней мере, двигаемся: есть место, есть станция метро. Такого еще не было на моей памяти. Зоопарк требует того, чтобы он был новый. Хотелось бы, чтобы появился хороший зоопарк, где не должно быть жалко животных. Все это реализуемо, - заявил Бельский.

Проект второго зоопарка пока только на бумаге. Фото: предоставлено НИИ ПГ

Он отметил, что после открытия нового комплекса животных перераспределят между двумя площадками.

- В Ленинградском зоопарке останутся определенные животные. Новый зоопарк будет дополнением к Ленинградскому. Организуется перераспределение, чтобы животные чувствовали себя комфортно, - пояснил председатель ЗакСа.

Ранее представленная концепция нового зоопарка предполагает создание масштабного комплекса на территории в районе Камышовой улицы. Пространство планируют разделить на пять тематических зон: «Африканская саванна», «Тропические джунгли», «Горная Азия», «Русская тайга» и «Арктика и Антарктика». Все они будут объединены кольцевыми пешеходными маршрутами и линией монорельса, с которого посетители смогут наблюдать за животными с высоты.

Центральной темой проекта станет Арктика. В комплексе планируют открыть музей Арктики и Антарктики, океанариум, этнопарк народов Севера, веревочный парк, кинотеатр, кафе и рестораны. Также предусмотрены прогулочные набережные, зоны отдыха, спортивные площадки и даже пункт проката сапов.

По замыслу разработчиков, новый зоопарк сможет принимать до 3,5 миллиона посетителей в год. Однако сроки реализации проекта пока не называются, сейчас город и инвестор находятся на стадии подготовки необходимой документации.

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