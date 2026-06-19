«Будет приличный кластер, идея неплохая»: Спикер ЗакСа Бельский высказался о реконструкции «Крестов» под общественное пространство с отелями

Согласно проекту, в обновленных «Крестах» откроют две гостиницы категорий 4 и 5 звезд. Всего там будет 262 номера. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Председатель ЗакСа Петербурга Александр Бельский высказался о реконструкции «Крестов» под общественное пространство с отелями. Спикер настроен позитивно: идея неплохая, это должно «оживить» бывший СИЗО.

Напомним, на полях ПМЭФ-2026 Смольный подписал соглашение о намерениях по приспособлению исторического комплекса «Кресты». Новый владелец намерен сделать там общественное пространство с двумя отелями на 4 и 5 звезд. (в корпусах с одиночными камерами), ресторанами, кафе и фитнес-клубом с бассейном. Ранее «КП-Петербург» показывала, как будет выглядеть новое пространство: детские качели под окнами «одиночек», многоуровневая парковка, новый причал – словом, есть, на что посмотреть.

Макет будущего пространства представили на ПМЭФ-2026. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

- С точки зрения концепции мне нравится, проект интересный, - высказал свое мнение Александр Бельский в эфире радио «Комсомольская правда в Петербурге» (92,0 FM). - С возможностью нового пространства, в котором будут и гостиницы, и рестораны, учитывая, что там рядом развивается пространство «Арсенала» (бывший завод. – Прим.ред.), будет приличный кластер, который привлечет туда людей. И важно еще, что они вовлекают туда набережную: будет подземный переход, который приведет людей на набережную. Она большая, отремонтированная, но пока не ней никого нет, потому что дрогу перейти тяжело. Собственник планирует, что туда будут приезжать на транспорте и, в том числе, на водном (напротив «Крестов» планируют сделать причал. – Прим.ред.). Те, кто летом ходит на катерах и яхтах, как раз говорят, что им не хватает площадок.

На вопрос о том, оживут ли «Кресты» после этой реконструкции, Бельский ответил позитивно:

- Очень много подобных объектов в мире реконструируется. Мы смотрели, например, Форт Боярд и понимаем что там было, но нашли способ это вовлечь. Сама идея неплохая. Город помогает, участвует.

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