«С Настей я стал моложе, мы бы прожили счастливую жизнь»: Исповедь историка Соколова из СИЗО

Олег Соколов впервые высказался о приговоре Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Свой приговор в конце 2020 года он встретил суровым молчанием. Судья в полной тишине вынесла вердикт, который ждала вся страна – 12,5 лет колонии строго режима. Впервые за все время процесса, а он длился чуть больше года, из стеклянной клетки не раздалось ни слова. Олег Соколов - 64-летний историк, экс-доцент СПбГУ, кавалер Ордена почетного легиона непривычно молчал. Напротив него сидели родители убитой и расчлененной им невесты – 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко.

Что означало соколовское безмолвие - линия защиты или раскаяние, а, может, принятие неизбежного наказания? Впервые после приговора Олег Соколов ответил, в том числе, на эти вопросы. В своем письме-интервью «КП»- Санкт-Петербург» историк рассказал о своем отношении к наказанию и обратился через редакцию к своим детям и родителям убитой невесты.

«Комсомолка» не разделяет позицию обвиняемого и приводит его слова без искажений, но с сокращениями и некоторой цензурой.

Историк был почитателем эпохи Наполеона Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

«Я БЫЛ В СОСТОЯНИИ АФФЕКТА!»

«Я прошу всех, кто желает выразить свое мнение о трагедии, прочитать то, что я сказал в письме «Комсомольской правде» в Петербурге». Я написал честно, искренне, ничего не скрывая, клянусь всем, что у меня есть сегодня на земле. Я любил и был любим, мы мечтали с Настей о прекрасных исторических трудах, которые мы вместе напишем, и, конечно, о великих исторических реконструкциях. Но злые люди разрушили нашу жизнь. Я думаю, что любой мыслящий человек, ознакомившись с рядом неопровержимых свидетельств, поймет, что случившееся в роковую ночь - это именно трагедия, а не действия жестокого садиста», - с таким предисловием пришли ответы Олега Соколова на вопросы «КП» в Петербурге».

- В ту роковую ночь вы повздорили. Суд принял слова соседки о том, что вы начали ругаться из-за просьбы Анастасии отпустить ее на день рождения к однокурснику…

- Поначалу вечером 7 ноября все было неплохо. Сидя за столом с шампанским и разными вкусностями, мы беседовали на научные темы. А потом неожиданно Анастасия задала мне вопрос, как я отношусь к тому, что она пойдет на день рождения однокурсника. Вопрос был не очень приятным, ведь Настя была моей невестой. Обычно в таких случаях девушку приглашают с ее мужчиной или вообще не приглашают. Однако я не только не воспротивился ее походу, даже не повысил голос, не сделал никаких отрицательных замечаний, только задал вопрос, что это за человек и где будет праздноваться день рождения. Весь разговор на эту тему длился не более нескольких минут. Проходил внешне совершенно спокойно. Хотя признаю, что мне он был неприятен. И тут мне пришла в голову идея – «разменять» день рождения на привод моих детей в дом. Но едва произнес слово «дети», как последовал дикий, чудовищный взрыв. Еще несколько мгновений до этого спокойно разговаривающая девушка превратилась в бешеную фурию.

Комментарий "КП-Петербург": Соколов утверждает, что соседка не могла слышать этот момент разговора. В свою очередь та дала показания, в которых подробно описала, что ссора произошла именно из-за желания Анастасии пойти на день рождения. По ее словам, во время конфликта историк кидал невесту в стену. Суд согласился с этим, в приговоре говорится, что именно этот вопрос послужил причиной ссоры.

Анастасия Ещенко была очарована образом своего преподавателя Фото: СОЦСЕТИ

- Что же тогда произошло?

- Для начала отмечу, наши отношения с Анастасией длились ровно пять лет, и большую часть времени это была большая, сильная, искренняя взаимная любовь. О том, насколько абсурдна версия СМИ о якобы садисте и маньяке, говорит сама Анастасия, которая записала в своем дневнике в конце февраля 2018 года: «Я люблю и любима. Мы с мужем выстроили идеальные для нас отношения. Со временем наша любовь не угасает, только мы решаем каким будет наш брак». Разве могла написать умная девушка такое о маньяке?

Безумная дикая агрессия (с ее стороны) помутила мой рассудок. Не зная как остановить этот чудовищный поток оскорблений, я схватил имевшееся у меня оружие, чтобы попытаться выстрелом в воздух напугать ее, привести в чувство. Но Анастасия, издав дикий вопль, бросилась на меня с ножом… и то, что произошло далее, не диктовалось с рассудком. Я уверен, что все произошло в состоянии аффекта, и я совершенно не контролировал разумом свои действия (психиатрическая экспертиза показала отсутствие аффекта у Соколова, - прим.ред.).

Комментарий "КП-Петербург": Суд, исследовав материалы дела не признал поведение Анастасии Ещенко аморальным. Она вела себя так из-за ревности, девушка была доведена до отчаяния из-за усталости от контроля со стороны историка. Поэтому она оскорбляла Соколова и его детей. Насилия со стороны Ещенко, опасного для жизни Соколова, не было. То, что она пошла на него с ножом, не свидетельствует о ее противоправных действиях. В этот момент ножом она резала подарок Олега Соколова.

Соколов и Ещенко планировали свадьбу Фото: СОЦСЕТИ

- Почему вы решили скрыть улики (расчленить тело)?

- Когда через какое-то время я осознал, что натворил, я был в ужасе. Я решил себя наказать и уйти из жизни на моем любимом месте - на стрелке Васильевского острова, надев свой мундир дивизионного генерала. Но прежде я хотел достойно завершить жизнь. Составить завещание на детей, попрощаться с моими родителями, с самыми лучшими друзьями, раздать наиболее ценные вещи. Поэтому я и решил сокрыть преступление.

Комментарий "КП-Петербург": После убийства, согласно показаниям оглашенным в суде, Соколов переместил труп под кровать. На следующий день вечером у него должна была пройти встреча с друзьями. Он не стал ее переносить. Вместе с гостями он пил коньяк и ел икру, пока тело лежало в соседней комнате. После того, как все закончилось, он проводил гостей и остался один и начал расчленять тело. Перенес его в ванную, где расчленил и разложил по 4 пакетам.

В этом доме Соколов убил и расчленил свою невесту Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

«ЗА АФФЕКТ ДОЛЖНЫ ДАТЬ ТРИ ГОДА КОЛОНИИ»

- Как вы восприняли приговор?

- Как вопиющую несправедливость, как дань лжи большинства СМИ, избравших меня в качестве «ритуальной жертвы». Находясь в заключении, выезжая в суд, я не раз беседовал как с заключенными, так и с сотрудниками правоохранительных органов. И хорошо себе представляю, как обычно в настоящий момент наказываются подобные преступления – 6, 7 или 8 лет тюремного заключения. И это если не признан аффект! Если же он признан, по уголовному кодексу РФ полагается 3 года заключения.

Недавно по телевизору очень коротко показали сюжет о том, как в Ленинградской области произошло точно такое же преступление. Также мужчина, мой ровесник, также молодая женщина, также совместный вечер, гибель молодой женщины и точной такой же способ сокрытия преступления.

Олег Соколов был известен во Франции Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

И что вы думаете? По этому поводу устроили десяток ток-шоу с возмущенными воплями участников? Ничего подобного! В новостях коротко сообщили о факте и показали только одно интервью с какой-то пожилой женщиной, знавшей преступника. Она сказала, что он был неплохим человеком, не представляет себе, как такое произошло. Видимо, черт попутал. И все! Ни одного слова о маньяке и садисте!

Полагаю, что этот гражданин получит за указанные события 6-8 лет заключения, которые дают тем, кто совершил подобные преступления впервые.

Таким Соколов был в молодости Фото: СОЦСЕТИ

- Почему вы считаете, что к вам отнеслись не так, как остальным?

- Почему же ко мне относились иначе? Для эффектной сенсации. Известный старый принцип сенсации в СМИ: «Если собака укусила мистера Смита – это не сенсация, а вот если мистер Смит укусил собаку – это сенсация». 600 убийств из многих тысяч совершенных в нашей стране в год заканчиваются подобным же сокрытием преступления, но только мое дело стало объектом сотен репортажей и десятков ток-шоу. Конечно, во многом из-за того, что оно совершено довольно известным ученым и основателем движения военно-исторической реконструкции в России, но не только. Уверен, что к раскручиванию обсуждения этой трагедии приложил руку мой враг (научный оппонент Евгений Понасенков, – прим.ред.), тот который с начала 2018 года организовал мою травлю, а затем провокацию, которую и привела к страшной развязке.

Именно поэтому мои выступления в суде были подчас эмоциональными, ибо я видел, как суд пытался замять, скрыть от публики все свидетельства, которые опрокидывают версию «красавицы и чудовища», а показывают правду – искренний человек, где-то немного наивный идеалист, которого предала его возлюбленная, и 15 месяцев после начала измены, о которой я не знал (суд не признал факт измены, версия защиты ее опровергает, прокурор предоставил сведения о том, что тот человек, которого Соколов считает якобы любовником, прся в тот момент на Украине, где и было задержан – прим.ред.), доводила его до безумия … и довела.

Анастасия была круглой отличницей и увлекалась историей Фото: СОЦСЕТИ

«Я ЛЮБЛЮ ВАС, ВАШ ПАПА»

- Вы уверены в «измене» Анастасии. А в суде говорили, что вы изменяли ей с бывшей женой.

- Моя бывшая жена Анна на редкость благородный и достойный человек. Когда она поняла, что мои отношения с Анастасией Ещенко, это не просто незначительная интрижка, а нечто очень серьезное, она прекратила со мной интимные отношения, а потом окончательно ушла из моего дома. Отныне я контактировал с ней только по поводу встреч с моими детьми и финансовой помощи с моей стороны на их содержание. Потом Анна повторно вышла замуж. Выйдя за другого, она, что естественно для приличной женщины, жила только со своим новым мужем. Уверяю, что она верна своему новому избраннику, как долгие годы была мне безупречно верна. Никаких оснований подозревать меня в каких-либо интимных отношениях с моей бывшей женой у Анастасии не было.

- Вы называли тот срок, который для вас просили, смертельным.

- Приговор в том виде, в котором он существует, это приговор к медленной смертной казни. Он несправедлив и не соответствует мере виновности, а мое дело требует дополнительного расследования.

Анна Кукушкина бывшая жена Олега Соколова Фото: СОЦСЕТИ

- Вы говорили в суде, что хотели бы обратиться к своим детям...

- По поводу моих детей я хотел бы сказать особенно. Так получилось, что я всегда был внутренне значительно моложе своего возраста. Поэтому моими друзьями всегда были не столько мои ровесники (хотя и они тоже), сколько молодые мужчины и женщины, увлеченные, как и я, историей и реконструкцией. Поэтому, наверное, и любовь к детям пришла ко мне тогда, когда мне исполнилось за 50, и это были мои маленькие дочки от брака с Анной (последняя жена). Я их очень любил и очень люблю сейчас.

- Вы общаетесь с детьми?

- К сожалению, моя бывшая жена не допускает теперь никаких контактов с ними. Поэтому, пользуясь случаем, зная, что рано или поздно они увидят этот текст, прошу передать: Хочу сказать вам, мои прекрасные Элен и Изабэль, что я вас безумно люблю. Всегда помнил о вас, и буду помнить до самой смерти. Что единственным предметом, который я взял из дома, были ваши маленькие игрушки, медвежонок и зайчонок, сделанные вашими руками, которые вы подарили мне как-то на день рождения. Я храню их рядом с собой, как бесценную реликвию, вспоминая прекрасные моменты, которые мы пережили вместе.

Версию Соколова о том, что он не помнит, как стрелял, судья не приняла Фото: Артем КИЛЬКИН

- Что бы вы хотели им сказать?

- Помню, Изабэль, как ты, видя, как мы с мамой прощаемся навсегда, пыталась соединить наши руки. Мы говорили с мамой на французском, чтобы ты не поняла о чем идет речь, но ты все почувствовала. Быть может, я никогда не увижу вас больше. Если это будет так, помните, что я сохраню любовь к вам до последнего вздоха. Я очень люблю вас и именно оскорбления в ваш адрес ранили меня так, что на какое-то время я потерял контроль над собой. Не ненависть, а любовь к вам привел меня туда, где я сейчас нахожусь. Если же мне удастся добиться правды, и я, отбыв заслуженное наказание, выйду на свободу, еще сохранив хоть капельку сил, мечтаю обнять вас, осыпать лаской и добротой. Я вас очень, очень люблю. Папа».

«Я ГОТОВ ПАСТЬ НА КОЛЕНИ»

- Что бы вы хотели сказать родителям Анастасии, вы так им ничего и не сказали в суде…

- Перед вами я не могу оправдываться. Да и мне нет оправдания. Но я хочу, чтобы вы поняли, как и почему это произошло, надеюсь, вы прочитали предыдущий текст и понимаете, как это случилось, но я хочу добавить именно для вас следующее. Я искреннее, сильно, верно и преданно любил Анастасию. И она меня тоже, пока на нас не обрушилась дикая страшная травля. Слова, которые Настя записала в своем дневнике, этому несомненное подтверждение.

Родители Анастасии Ещенко до сих пор не могут пережить утрату, справа от них адвокат Александра Бакшеева Фото: Артем КИЛЬКИН

Нам, несмотря на разницу в возрасте, было прекрасно проводить время во всех отношениях – физических, моральных, интеллектуальных. Я уже отмечал, что внутренне был гораздо моложе своего возраста, Анастасия была не по годам зрелой и умной. У нас были общие друзья, все интересы были общие. И у нас не было даже отдаленно конфликта поколений. Нам было весело на балах моих молодых «офицеров», мы с увлечением вместе работали в архивах и писали статьи. Я не видел еще до этого девушки, которая с таким непосредственным восторгом стремилась открыть что-то новое и интересное в истории.

Настя превосходила многих маститых ученых по силе интеллекта, мы каждый день часами беседовали на научные темы. Нам было безумно интересно вместе. И мне уже больше не требовалась никакая другая женщина.

Анастасия познакомилась со своим будущим убийцей в СПбГУ Фото: СОЦСЕТИ

Уверен, что у нас получилась бы хорошая семья, и мы могли бы прожить еще долгую и счастливую жизнь. Ведь благодаря Насте я, будучи и так внутренне не стар, стал еще моложе. Нам было просто здорово, и мы думали только о счастье. Но в нашу жизнь вмешался нелюдь, не человек.

(Далее следует рассказ о Понасенкове (подробно тут), заявление об изменах Анастасии - суд не согласился с Соколовым (подробно тут), ответ Евгения Понасенкова на обвинения Соколова можно прочитать тут).

Да, я виноват и на коленях готов просить, чтобы вы хоть частично даровали мне прощение, но я получил уже свое наказание, и оно по суровости превзошло все ожидания, я потерял абсолютно все, что у меня было и едва ли увижу свободу. А тот, кто это все организовал, не только гуляет на свободе, но похваляется тем, как он лихо устранил своего соперника. Пусть ваш справедливый гнев падет на чудовище (оценочное суждение Соколова), которое является главным автором трагедии! Полностью раскаиваюсь в содеянном, я прошу вас хотя бы о частичном прощении моего прегрешения.

Комментарий "КП-Петербург": Семья Анастасии Ещенко отказалась взыскивать моральный ущерб с историка.

Соколов написал письмо "КП"

«ОТЕЦ МЕНЯ НЕ ОСУДИЛ»

- Как отнеслись к случившемуся ваши родители?

- Я очень люблю моих родителей. Им сейчас очень тяжело, ведь они уже немолодые, в этом году им исполняется по 87 лет, и они чувствуют себя очень плохо. Но они, несмотря на все, поняли меня, поддерживают меня как могут, и я склоняюсь перед ними. Мой отец настоящий герой нашей страны, офицер и ученый, участник десятков испытания ядерного оружия. Самоотверженно действуя во время этих испытаний, он был облучен, тяжело ранен, но не покинул свой пост в трудный момент. Был награжден боевыми орденами. Сейчас он едва двигается, но нашел в себе силы написать мне благородное мужественное письмо настоящего воина. Не упрекая меня ни в чем, он выразил только сочувствие, понимание и пожелал выдержать все испытания.

А моя мама, хотя сама с трудом двигается, героически ухаживает за отцом, за что я ей бесконечно благодарен. И молю только о прощении непутевого сына. Я горжусь тем, что у меня такие родители, что мой отец герой, что моя мать верно прожила с ним всю жизнь, даря мне всегда любовь и нежность. Хочу выразить им свою любовь благодарность и сказать, что мечтаю их увидеть.

Олег Соколов в молодости был командиром корабля Фото: Михаил Воробьев

- Что вы будете делать, когда приговор вступит в силу?

- Я хотел бы надеяться получить возможность пусть даже в самых тяжелых условиях, дописать три интереснейшие книги, которые находятся сейчас в разной степени готовности. Две из них посвящены событиям наполеоновской эпохи, одна - истории военных искусств в XV-XVII веках.

- Франция пока не лишила вас Ордена почетного легиона. Если лишит, как вы к этому отнесетесь?

- Вопрос о лишении или не лишении Ордена почетного легиона решается советом Ордена после вынесения судом окончательного решения и после выяснения всех обстоятельств дела. Завершая, я хочу обратиться к тем, кто считает себя безгрешным и неспособным совершить ничего подобного, что выпало мне судьбой. Пусть представит, что обожаемая им женщина, из-за которой он по ее настоянию оставил преданную и честную жену, оставил то милое, что было ему бесконечно дорого.

А потом в течение трех часов она морально плевала ему в лицо, оскорбляла грязными словами его маленьких дочерей, истошно вопя: «пусть они сдохнут». Неужели нормальный бы мужчина остался спокойным и рассудительным?! Сомневаюсь. Скорее всего, сорвался бы и ударил как следует, ибо остановить этот фонтан мерзости иначе было бы невозможно. Но я этого не сделал, я поклялся, что никогда не ударю свою возлюбленную. И слово свое сдержал. Терпел, терпел, терпел. Пока не взорвался, так, что не понимал более, что творю. Каюсь за этот взрыв безумия. И прошу тех, у кого есть сердце, если не простить меня, то хотя бы понять.

Комментарий "КП-Петербург": Согласно комментарию психолога, которая разобрала видео последней ссоры Соколова и Анастасии Ещенко, аспирантка была в крайней степени отчаяния. Она пыталась вырваться, но боялась делать то, что может привести его в бешенстве. По ее поведению видно, что он позволял себе насилие. Она очень переживала и боялась.

P.S.: Напомним, что историк Олег Соколов, по воспоминаниям своих бывших коллег, стал причиной потопления корабля с молодым ученым, который погиб. Однако был наказан условным сроком. Приговор Соколову за убийство Анастасии свидетели тех событий назвали возмездием, которое настигло его спустя 40 лет.

Ранее Соколова в жестоком насилии обвиняла другая студентка. Его предыдущая любовница. Она дала показания в суде, что он привязал ее к стулу и угрожал раскаленным утюгом. Пинал ее привязанную, когда та упала. И угрожал закопать на стройке. Она подала заявление на него. Но дело возбуждено не было.

Прокуратура просила для историка Соколова 15 лет колонии строгого режима.

- Ещенко стремилась к браку и хотела детей от Соколова. Она даже звала своих родителей на свадьбу. Однако все это затянулось. Соколов и Ещенко предъявляли претензии друг другу, подозревая в измене. Мотив убийства - ревность установлен правильно, - говорил на суде гособвинитель. - Соколов после убийства не находился в стрессовом состоянии, которое бы мешало ему заниматься бытовыми вещами, он звонил в газовую службу, в посольство Франции.

Утром после убийства историк Соколов звонил в газовую службу, жаловался на неработающую колонку.

Также он звонил в посольство Франции. По словам адвоката, историк хотел скрыться в Париже. Сам он это отрицает.

P.S.: «КП» не разделяет слова обвиняемого о домашнем насилии.

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