Лошадиная сила: Кто несет ответственность за загнанных коней в Петербурге

Разбираться с регулировкой "потока" лошадей в Петербурге будут депутаты ЗакСа уже следующего созыва. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

После эпизода со сбежавшей лошадью в центре Петербурга снова появились разговоры о необходимости регулировать этот специфический вид транспорта.

Хронический стресс

Лошадь – не машина. У нее нет тормозной колодки и кнопки «выкл». Есть эволюционный механизм, который не обманешь: «Ты жертва. Страшно – беги». А страшно в центре Петербурга может быть легко. Так что не стоит удивляться эпизоду, который быстро разлетелся по соцсетям: лошадь бежит по одной из улиц, от нее шарахаются люди, а животное, выбежав на широкий проспект, поскальзывается и падает.

Как объяснила КП-Петербург специалист по поведению диких животных Татьяна Любимова, в этом случае повезло всем: не пострадала ни лошадь, ни прохожие. Однако удивляться тому, что такое происшествие стало возможным, не стоит. Для лошадей работа в городе, среди огромного количества машин - это хронический стресс, который копится днями и неделями.

– Лошадь можно подготовить к работе в мегаполисе, но в большинстве случаев мы видим неадаптированных животных, и их привлечение к туристическому бизнесу можно отнести к жестокому обращению. Такое обучение – работа не одного месяца, а при неправильной подготовке формируется хронический стресс, который снижает обучаемость и повышает вероятность непредсказуемых реакций, - поясняет Любимова.

Кто здесь хозяин

Легальный конный прокат в центре Петербурга существует. Но основной поток денег делают нелегалы. Лошади оформлены как «личное подсобное хозяйство» – эта бумажка позволяет не отчитываться ни перед кем. Ветпаспорта липовые или отсутствуют, чипов нет. Точку извозчик арендует у «смотрящего» за наличные – без договора и чеков. Случилось ЧП – хозяина нет, лошадь ничья. Ищи-свищи.

Депутат ЗакСа Алексей Цивилев, занимавшийся лошадиным вопросом, предлагает четко разделять: есть официальные перевозчики – с ухоженными лошадьми, современными каретами и адекватными условиями содержания. И есть «покатушники» – откровенный шабаш-монтаж: нашли где-то старую или списанную лошадь и катают за наличку с нарушением всех мыслимых норм. Именно они, по словам депутата, создают главную угрозу– и для людей, и для животных.

Привлечь к ответу можно по статье 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными». Достаточно заявления в полицию. Извозчику-нелегалу грозит до 80 тысяч штрафа или реальный срок. Но тут вскрывается порочный круг: пока дело доходит до суда, лошадь либо «умирает своей смертью», либо «продается в другую область». Спросить не с кого.

«Людей больше волнуют самокаты»

Почему же нельзя просто взять и запретить эксплуатацию животных в центре? По словам депутата Цивилева, закон о легальных перевозчиках завис в Минтрансе еще в 2016 году. И причина – в парадоксе единой страны. Если жестко запретить лошадей в Москве и Петербурге, это ударит по глубинке, где живая тяга – до сих пор реальный транспорт, а не развлечение.

Вот и получается, что люди требуют обуздать самокаты, а лошади снова остаются в серой правовой зоне.

– Лошади и самокаты в одной правовой плоскости – транспорт без номеров. Я помню случай: нашел бесхозную лошадь посреди города. И три дня думал, куда ее девать? Конюшни частные, чужую собственность туда не отдашь. Оказалось, что механизма, как действовать в такой ситуации, просто нет,– объясняет КП-Петербург Цивилев.

Появится ли он в ближайшее время, сказать сложно. В любом случае заниматься проблемой, судя по всему, предстоит депутатам уже следующего созыва.

Конкретно

Как отличить уставшую лошадь от здоровой?

– У благополучного, хорошо адаптированного животного – нормальный уровень реактивности, быстрый возврат к базовому состоянию после нагрузки, ровное дыхание, свободная поза, - объясняет Татьяна Любимова. - У лошади с признаками переутомления или хронического стресса – напряженная мускулатура, «приглушенная» или, наоборот, чрезмерно взрывная реакция на стимулы, снижение концентрации внимания.

Хотите узнавать самые важные новости Петербурга?

Подпишитесь на Telegram-канал «Комсомольская правда: СПб» или «Комсомольская правда: СПб» в мессенджере Max

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Карету им, карету: Что решили власти с конными прогулками в центре Петербурга (подробности)